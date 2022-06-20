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    首頁　>　政治

    「改變成真、從未發生」 台灣基進宣示2022台北不缺席

    台灣基進24日將在台北舉行記者會，正式公布該黨的台北市議員參選人，宣示2022台北不缺席。（台灣基進提供）

    台灣基進24日將在台北舉行記者會，正式公布該黨的台北市議員參選人，宣示2022台北不缺席。（台灣基進提供）

    2022/06/20 09:33

    〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣基進最近在台北街頭掛上「改變成真、從未發生」的看板，宣示2022台北不缺席，24日也將在台北舉行記者會，正式公布該黨台北市議員參選人。台灣基進秘書長王興煥表示，「柯文哲現象是已經持續8年的災難，他用謊言、反智、投機、民粹、醜陋⋯，持續拉低台灣政治的下限。為了終結柯學亂象，台灣基進決定登入台北」。

    台灣基進指出，2014年台北市長柯文哲以號稱「推倒藍綠高牆」搭上318學運順風車順利當選，然而，8年過去，卻只看到柯文哲眼高手低，為求取2024總統大位，早已將台北市政拋諸腦後。

    台灣基進強調，柯文哲兩屆「改變台灣、從首都開始」，「改變成真持續發生」口號甚篤，然而8年過去，台北市未見改變。柯文哲只剩下對中曖昧、對內嘴砲，對中國「兩岸一家親」、「兩岸非外交關係」，說香港反送中是「被台灣人污染」、難免會「擦槍走火」，相比於過去那個自稱「墨綠」的柯文哲，似乎判若兩人。

    台灣基進表示，眼見台北市政殘破如此，2022年台灣地方大選，台灣基進有意向北挺進，擴大深根台灣基進在北台灣的政治能量，為台北市民善盡積極的政治「監工」。因此，台灣基進在台北市不會缺席。

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