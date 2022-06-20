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    三軍六校院畢典 蔡英文兩期許：精進自我 不怕挑戰

    三軍六校院畢典，總統蔡英文錄影致詞，期勉即將掛階的畢業生。（總統府提供）

    三軍六校院畢典，總統蔡英文錄影致詞，期勉即將掛階的畢業生。（總統府提供）

    2022/06/20 08:30

    〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今（20）日上午以錄影方式為「三軍六校院畢業典禮」致詞，期許三軍六校院畢業生持續學習，精進自我；莫忘初衷，不怕挑戰。希望大家在進入部隊後，都能運用所學，發揮專業，持續提升國軍戰力。

    蔡英文首先恭喜大家，經過重重考驗，順利完成學業。接下來，各位就會掛上軍階，成為軍官，肩負起保衛國家、守護人民的重責大任。

    蔡總統也對大家提出以下兩點期許：

    第一，持續學習，精進自我。隨著國防科技的發展，戰爭型態也不斷改變。面對新武器和新科技的時代，各位更要能夠持續吸收新知，才能夠與時俱進，不斷提升競爭力。

    第二，莫忘初衷，不怕挑戰。大家在執行戰備任務當中，一定會遇到挑戰。但是我要告訴各位，不要因為一時的困難，灰心氣餒，因為各位的精實訓練，不僅是為了守護心愛的家人，更是為了守護全體國人的安全。請大家堅持信念，勇於接受挑戰。

    總統說，她也要感謝各位，選擇投入軍旅，將最青春的歲月奉獻給國家，相信有各位年輕熱血的加入，中華民國國軍將會有更堅實的力量，來守護國家。特別是這幾年，我們大力推動國防自主，希望大家在進入部隊後，都能夠運用所學，發揮專業，持續提升國軍戰力。

    蔡總統最後強調，今天我們以國軍為榮，未來，國軍也會以你們為傲。

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