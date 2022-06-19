桃市原鄉復興區長之爭 民進黨將徵召國中校長參選

立委伍麗華（左）開辦原鄉青年論壇高峰會，大成國中校長蘇佐璽（中）蒞會向「校長立委」學習。（記者李容萍攝）

2022/06/19 23:39

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨首位山地原住民立委伍麗華，今日在桃園市原住民文化會館舉辦「原鄉青年論壇高峰會」，論壇針對原鄉青年面對大環境巨變與未來發展的新趨勢為課題，即將接受民進黨徵召參選下屆復興區長的現任八德區大成國中校長蘇佐璽也到場，由於蘇佐璽的入黨推薦人正是桃園市長鄭文燦，也是民進黨首次在原鄉提名區長（包括升格前的復興鄉長）參選人，兩人互動備受矚目。

現年50歲的蘇佐璽，從事教職26年，曾任復興區介壽國中、桃園區文昌國中校長，他說，自己在國小、國中、高中的求學歷程中，曾受到老師許多幫助，包括買棉被、送水果、免費課輔等，他點滴在心頭，升大學時曾錄取台大法律系、中央警察大學，最後選擇高雄師範大學，決定當老師幫助弱勢學生和原住民學生。

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蘇佐璽提到，教書之後，尤其回到原鄉擔任校長，他發現要改變原鄉，不僅是教育，更關係到產業、文化觀光、農業，甚至有長照問題，當時許下心願，未來有機會不排除從政，而伍麗華素有「校長立委」之稱，一路由基層老師到校長，更由原民處處長一職轉戰立委，對原鄉的發展和投入不遺餘力，是他學習對象。

伍麗華也說，桃園自升格直轄市以來，原住民人口數已超越台東縣的7萬8000餘人，躍升為全國第二多原住民人口的城市，論壇中除與青年共同探討及攜手創造有利返鄉條件，她也為蘇佐璽打氣，希望桃園市原鄉能有「校長區長」誕生。

立委伍麗華（右1）開辦原鄉青年論壇高峰會，大成國中校長蘇佐璽（右2）蒞會向「校長立委」學習。（記者李容萍攝）

立委伍麗華（右2）開辦原鄉青年論壇高峰會，大成國中校長蘇佐璽（左1）蒞會向「校長立委」學習。（記者李容萍攝）

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