為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    林智堅轉戰參選桃園市長 民進黨議會黨團火速展現團結

    民進黨決定徵召新竹市長林智堅參選下屆桃園市長，桃園市黨籍議員今天火速召開「堅定向前行、團結拚勝選」記者會，展現團結一致挺林智堅立場。（記者魏瑾筠攝）

    民進黨決定徵召新竹市長林智堅參選下屆桃園市長，桃園市黨籍議員今天火速召開「堅定向前行、團結拚勝選」記者會，展現團結一致挺林智堅立場。（記者魏瑾筠攝）

    2022/06/19 10:33

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕民進黨決定徵召新竹市長林智堅參選下屆桃園市長，黨籍桃園市議員今天火速召開「堅定向前行、團結拚勝選」記者會，展現團結一致挺林智堅立場；黨團總召黃景熙強調，林智堅跟桃園市長鄭文燦都是五星級市長，希望林智堅在未來繼續推動建設。

    「不只讓候選人放心，也讓全桃園市的百姓放心！」黃景熙指出，宣佈徵召林智堅參選後讓所有候選人放下心頭大石，並表示桃園市在鄭文燦執政8年，把桃園市的建設藍圖一一定案，甚至已經推動，因此需要可以延續鄭文燦政績的好市長。

    針對外界有空降質疑，黃景熙認為，日本時期新竹州的管轄範圍包括桃竹苗，不管是產業、人口結構，新竹市跟桃園市只能說同質性很高，兩個人政績都是五星級市長，希望未來鄭文燦建設政績可以延續，也是大家引頸期盼。

    民進黨桃園市主委張丞儀表示，林智堅的市政政績有目共賭，不管是動物園改建、兒童醫院新建，桃園市黨部、市議員會全力支持黨籍派出的參選人，鄭文燦在桃園市8年政績，林智堅是最佳人選，會帶領大家非常堅定向前。

    民進黨中執委、桃園市議員呂林小鳳表則透露，選對會5、6月間一直不斷滾動式民調，也有到各地方參訪人士，經過多次民調還是林智堅民調最高，她提到，新竹有竹科、桃園市也形成產業科技藍帶，相信林智堅會帶領領桃竹區半導體產業，能夠會有密切連結，讓桃園成為台灣產業發展的火車頭。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民進黨將推林智堅戰桃市、沈慧虹選竹市、蔡適應拚基市
    2022/06/19 05:30

    民進黨將推林智堅戰桃市、沈慧虹選竹市、蔡適應拚基市
    徵召參選竹市 沈慧虹：延續幸福施政
    2022/06/19 05:30

    徵召參選竹市 沈慧虹：延續幸福施政

    不靠「照騙」腰肚自然內縮3吋有解
    賴香伶：民進黨「黑箱作業」徵召林智堅 真讓台灣人丟臉
    2022/06/18 19:28

    賴香伶：民進黨「黑箱作業」徵召林智堅 真讓台灣人丟臉
    蔡英文拍板！林智堅戰桃園、沈慧虹選竹市、蔡適應攻基隆
    2022/06/18 17:54

    蔡英文拍板！林智堅戰桃園、沈慧虹選竹市、蔡適應攻基隆
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播