林智堅轉戰參選桃園市長 民進黨議會黨團火速展現團結

民進黨決定徵召新竹市長林智堅參選下屆桃園市長，桃園市黨籍議員今天火速召開「堅定向前行、團結拚勝選」記者會，展現團結一致挺林智堅立場。（記者魏瑾筠攝）

2022/06/19 10:33

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕民進黨決定徵召新竹市長林智堅參選下屆桃園市長，黨籍桃園市議員今天火速召開「堅定向前行、團結拚勝選」記者會，展現團結一致挺林智堅立場；黨團總召黃景熙強調，林智堅跟桃園市長鄭文燦都是五星級市長，希望林智堅在未來繼續推動建設。

「不只讓候選人放心，也讓全桃園市的百姓放心！」黃景熙指出，宣佈徵召林智堅參選後讓所有候選人放下心頭大石，並表示桃園市在鄭文燦執政8年，把桃園市的建設藍圖一一定案，甚至已經推動，因此需要可以延續鄭文燦政績的好市長。

請繼續往下閱讀...

針對外界有空降質疑，黃景熙認為，日本時期新竹州的管轄範圍包括桃竹苗，不管是產業、人口結構，新竹市跟桃園市只能說同質性很高，兩個人政績都是五星級市長，希望未來鄭文燦建設政績可以延續，也是大家引頸期盼。

民進黨桃園市主委張丞儀表示，林智堅的市政政績有目共賭，不管是動物園改建、兒童醫院新建，桃園市黨部、市議員會全力支持黨籍派出的參選人，鄭文燦在桃園市8年政績，林智堅是最佳人選，會帶領大家非常堅定向前。

民進黨中執委、桃園市議員呂林小鳳表則透露，選對會5、6月間一直不斷滾動式民調，也有到各地方參訪人士，經過多次民調還是林智堅民調最高，她提到，新竹有竹科、桃園市也形成產業科技藍帶，相信林智堅會帶領領桃竹區半導體產業，能夠會有密切連結，讓桃園成為台灣產業發展的火車頭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法