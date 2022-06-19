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    透露曾審慎評估是否「參選」 鄭運鵬：徵召林智堅對桃園最有利

    鄭運鵬表示，林智堅參選是對未來桃園最有利的選擇。（資料照）

    鄭運鵬表示，林智堅參選是對未來桃園最有利的選擇。（資料照）

    2022/06/19 09:30

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨選對會昨日開會建議徵召新竹市長林智堅參選桃園市長，同為黨內桃園市長熱門人選的立委鄭運鵬也歡迎林智堅參選，並樂意與他合作。鄭運鵬稍早也在臉書闡述他的心境，並表示林智堅參選是對未來桃園最有利的選擇。

    鄭運鵬在臉書提到，很多朋友會因為桃園提名林智堅，就以為他昨天心情不好，但這是過去大家習慣的政黨提名文化和慣例，也就是「資深立委就會想當縣市長、沒被提名就會認為不公平」，他完全不想掉到這個循環之中。

    鄭運鵬提到，從去年到現在，他只強調「身為桃園最資深的立委，我知道自己的責任，必須維持在需要我參選就能勝選的狀態」，這段時間他也沒有明確表達要不要選，是以「先對桃園未來有利、對民進黨繼續執政有利、對個人沒有不利」的條件在評估。

    鄭運鵬表示，他秉持著「黨內不能內耗」、「我不能因為提名而消耗」這兩個提名原則，所以他並沒有清楚表態，如果表態參選，就會開始提名競爭，必有內耗；如果他宣佈不參選，也不符合民進黨在桃園的政治現實，鄭文燦市長的好成績讓民進黨在桃園需人孔急，他有資深立委的責任，沒有資格在中央決策之前就提早回避。

    鄭運鵬坦言，在他1年半以來分析桃園市長選舉「多重宇宙」的可能性中，選對會徵召林智堅就是未來對桃園最有利的選擇之一。鄭運鵬分析，林智堅市政成績好、勝選機率高，比自己還高；未來鄭文燦更上層樓，能代表桃園在中央行政體系內有更大決策力；他願意代表桃園繼續在立法院發揮影響力，桃園一定有市長，但不一定能爭取到國會領袖幹部，城市間的國會競爭，他會努力維持續航力、提升影響力。

    最後鄭運鵬也強調，「市政+國會+中央」這就是他昨天說的鐵三角「林智堅+鄭運鵬+鄭文燦」，他會盡力讓這「鐵三角」成為桃園未來繼續轉型進步的力量。

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