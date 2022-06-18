參選新竹市長 沈慧虹證實已申請入民進黨

獲民進黨徵召參選新竹市長、副市長沈慧虹證實已申請入黨。（記者洪美秀攝）

2022/06/18 20:32

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市副市長沈慧虹獲民進黨徵召參選新竹市長，沈慧虹今天傍晚回應證實，上週已申請加入民進黨，立院總召柯建銘也擔任推薦人，她將站出來為市民贏得這場選戰，並延續幸福施政，繼續讓新竹更好。

沈慧虹對民進黨選對會的決議，沈慧虹說，感謝民進黨選對會的支持，徵召她作為民進黨新竹市長參選人，當初市長林智堅在徵詢他參選的想法時，她當下就承諾了，也感謝林智堅和立院總召柯建銘看見她的努力並認可她的專業，她也會站出來為新竹市民贏得這場選戰，繼續讓新竹更好。

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對於是否入黨，沈慧虹也證實，在這8年林智堅的施政，擦亮民進黨在新竹市的招牌，自己在上週即和林智堅一起去和柯總召商討入黨一事，目前也已經送出入黨申請，她也感謝柯總召成為她入黨申請書上的推薦人，並鼓勵她要不畏艱難勇於挑戰。

至於何時展開競選活動，沈慧虹說，因為市長林智堅現在確診，在職務上她是市長的代理人，必須繼續推動相關的市政工作，下一步會等待林智堅居隔結束後，再來做規劃。

沈慧虹也在臉書感謝民進黨選對會的支持，這樣的託付與責任，是她公務生涯始料未及，但她無懼挑戰，新竹早就是我的第二故鄉，她希望為新竹人做更多。同時她也將放下公務生涯的身分，轉換為參選人，希望能成為可以守護市民的人，那種堅定且溫柔的城市大家長。

沈慧虹是雲林斗南出生，大學唸運輸管理，在交大研究所也鑽研交通運輸相關；進入公部門後，從台北市長陳水扁、馬英九、郝龍斌、甚至是柯文哲在競選期間，她都給予交通政策上的意見，並持續在公部門貢獻專業。

沈慧虹說，從獲邀到新竹市，新竹已從一開始的陌生，成為最熟悉的家，是她的第二故鄉。接下來，她將延續林智堅的政績與未完成的建設，持續推動優質市政。

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