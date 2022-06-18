議員揭穿北市府「左手頒獎給右手」 猛刷智慧城市得獎紀錄自嗨

台北市議員王浩。（資料照）

2022/06/18 16:36

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲上任後推動智慧城市，北市府甚至在歷次市長施政報告中列出過往北市智慧城市專案獲獎紀錄，不過，台北市議員王浩指出，台北市獲獎專案主辦單位竟為北市府，根本是「左手頒右手」，甚至還將專案重新包裝後再參賽，以刷新獲獎紀錄，質疑北市智慧城市是「自嗨」城市，且曾獲獎專案中，卻有許多項目窒礙難行，推出後少有民眾使用、甚至消失再也沒有後續規劃。

北市府2017年至2021年，共編列1億6千萬元智慧城市推動相關預算，王浩調閱資料發現，2015至2021年間北市幾乎是年年獲獎，獲獎專案共計61項，可說是「成果輝煌」，追查獲獎專案卻可發現其中多達20項、將近3分之1的獲獎專案出自於北市府自己主辦或協辦的獎項。

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王浩質疑，歷次市長施政報告，柯市府洋洋灑灑羅列獲獎紀錄，但北市府根本是花錢辦比賽頒獎給自己，再拿這些獲獎紀錄當成智慧城市政績宣揚，為營造智慧城市政策備受各界肯定的假象，竟無所不用其極，每年花費上千萬辦理的智慧城市展根本是自欺欺人，淪為柯市長用來大內宣的政策工具。

王浩批評，北市府自2019年起每年花費300萬加碼舉辦全球智慧城市聯盟獎，竟將北市過去曾獲智慧城市創新應用獎的專案重新包裝後再度參賽，以獲更多得獎紀錄，檢視智慧城市創新應用獎，可發現有將近一半的獲獎專案早已停止辦理或從來沒有實際使用案例。

台北市資訊局說明，智慧城市相關獎項關注的議題方向、評分標準等皆有差異，因此挑選具獲獎優勢的專案進行報名，非在未評估下持續以同一專案重複提報，北市推動智慧城市概念驗證（PoC）創新實驗專案受技術、服務模式或市場反應等因素影響，不免有終止的可能性。

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