新北地院政風科員上班發文申誡2次 廉政署長退回「從重議處」

廉政署長莊榮松對政風人員未守規定非常感冒，要求依法重懲。（記者吳政峰翻攝）

2022/06/18 15:50

〔記者吳政峰／台北報導〕新北地院政風室一名陳姓科員到任僅1年2月，卻在上班時間上PTT發文高達2478則，經司法院政風處考績委員會調查後，認定他公務期間從事私人行為，記申誡2次，惟廉政署長莊榮松對於政風團隊形象受損深感痛心，17日退回重議，要求釐清陳員是否廢弛職務，從重議處。

司法院政風處16日對陳員處以申誡兩次行政懲處，17日陳報廉政署後，被莊榮松批示退回重議，要求應再釐清陳員發出2千餘則推文期間，有無耽誤公務、廢弛職務等嚴重疏失情事，從重議處，以維官箴。

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廉政署18日指出，莊榮松對於個別政風人員網路不當言論有損職務尊嚴及政風團隊形象深表痛心，將依法嚴懲並重申恪遵法紀。陳姓科員身為政風人員，未能以身作則，謹言慎行，反於公務時間在PTT發表失當言論，引起社會紛擾，已違人民對政風人員的期待，莊榮松已指示儘速查明違失事實，以正綱紀。

廉政署還撂下重話，責令各相關政風主管善盡督導責任，嚴格要求所屬人員於上班期間不得從事非公務行為，否則一律嚴懲，絕不寬貸！

此次事件發生後，莊榮松除了第一時間要求徹查及嚴懲外，並指示立即通函所屬各政風機構，重申政風人員職責，嚴禁利用上班時間從事非關公務行為，應恪遵公務員服務 法、公務人員行政中立法及廉政人員守則等相關規定，務必謹守公私分際，防制貪瀆舞弊，以免觸犯法紀並損及政風公正形象。

廉政署強調，政風人員職司國家廉政業務，應為公務同仁表率，莊榮松一就任署長，就以 「專業、廉潔、主動、服務」期勉政風同仁「正人必先正己」，秉持自身操守與 廉潔建立品牌形象，努力建構廉能誠信、公開透明的政府。

網紅四叉貓踢爆台北市政府網軍疑雲後，廣大鄉民開始查詢上班偷偷在PTT發文的公務員帳號，揪出陳員以帳號「bryant780417」發表政治文與情緒文，左批白「吃屎柯粉」、中嗆藍「羅智強（國民黨籍前台北市議員）是狗」、右譏綠「垃圾民進黨」。台北市議員徐巧芯更直言很多政治人物都是受害者，已寄信到行政院長蘇貞昌的信箱要求釐清真相。

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