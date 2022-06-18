稱高雄人海納百川卻被基進酸汙染河川 陳玉珍：別人願攻擊是因覺得你重要

陳玉珍形容高雄市民海納百川，遭台灣基進酸她根本「汙染河川」，她在電台訪談中對此正面看待。（記者王榮祥翻攝）

2022/06/18 14:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕被視為國民黨高雄市長熱門人選之一的立委陳玉珍，日前曾說高雄市民海納百川，遭台灣基進酸她根本「汙染河川」！她在電台受訪時對此指出，惟有經過萬箭鑽心才能金鋼不壞，別人願意攻擊、是因為覺得你重要。

陳玉珍昨天拜訪國民黨籍高市議長曾麗燕，事後受邀至高市議員邱于軒主持的廣播節目，訪談內容今播出。

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陳玉珍延續昨天批評高雄市長陳其邁是「溫室花朵」，節目中繼續追打富樂快篩試劑出包議題，認為政府有很大責任，陳其邁身為地方首長，應勇敢站出來表示意見，不要因同黨就不敢講，這樣不夠格。

她進一步提到，自己是MIK（make in kaoshiung），還回顧小時搭軍艦在光榮碼頭下船，去大統百貨遊玩等回憶。

邱于軒也問及陳玉珍，先前形容高雄人民心胸開闊、海納百川，卻引來攻擊「汙染河川」！陳玉珍則說，自從在立法院發生夾手事件後，自己就開始正面看待攻擊，因為惟有經過萬箭鑽心才能金鋼不壞，別人願意攻擊是因為覺得你重要。

她也反問，陳其邁擔任立委時、曾戴安全帽去立法院， 難道也要說成「機車邁」，她不會只從發生動作來評論，應要去看抗議本意，畢竟很多事情有其背後原因及脈絡。

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