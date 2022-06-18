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    林昶佐「現身」丹麥重金屬盛會 拍片力挺烏克蘭

    身兼閃靈主唱的立委林昶佐應歌迷邀請，拍攝力挺烏克蘭影片，並在本週丹麥哥本哈根重金屬音樂節播放。（擷取自影片）

    身兼閃靈主唱的立委林昶佐應歌迷邀請，拍攝力挺烏克蘭影片，並在本週丹麥哥本哈根重金屬音樂節播放。（擷取自影片）

    2022/06/18 14:34

    〔記者楊丞彧／台北報導〕立委林昶佐本週稍早結束丹麥哥本哈根民主高峰會行程後，轉赴美國展開一連串會議。而在丹麥期間，當地「閃靈粉」也捕捉到野生林昶佐，並請他幫忙拍攝影片，展現對烏克蘭的支持，在本月15至18日舉辦的哥本哈根重金屬音樂節（COPENHELL）播放。林昶佐在影片中力促「金屬頭」們團結起來，盡其所能地支持烏克蘭。

    林昶佐在影片中提到，自他2016年選上國會議員以來，大概有6、7年沒到歐洲巡迴，他非常想念大家，相信大家這週一定都很享受COPENHELL。但他也呼籲粉絲們別忘了到支援烏克蘭的人道救援團體攤位，盡其所能地展現對烏克蘭的支持。林昶佐也力促：「金屬頭們團結起來！我們與烏克蘭同在。」最後，他拿起烏克蘭國旗，並以烏克蘭語高喊：「願榮耀歸烏克蘭！」

    林昶佐表示，除了錄製影片之外，歌迷也請其提供閃靈樂團的照片，經歌迷後製後在音樂節現場貼出，呼籲歌迷支持烏克蘭。音樂節現場也有許多歌迷踴躍與海報合照，一同表達聲援之意。對此他也感嘆到：「謝謝大家來熱情合照，讓我覺得雖然已經離開丹麥，但是精神還在啊！」

    COPENHELL現場有許多重金屬歌迷踴躍與閃靈支持烏克蘭的海報合照。（擷取自林昶佐臉書）

    COPENHELL現場有許多重金屬歌迷踴躍與閃靈支持烏克蘭的海報合照。（擷取自林昶佐臉書）

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