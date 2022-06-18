被爆濫用特別費「很會吃」 台北副市長蔡炳坤：我公私分明拿捏很好

北市副市長蔡炳坤（圖右）今天於民眾黨中西區市議員參選人許瑞宏舉辦的活動中，針對濫用特別費「很會吃」的質疑，他強調自己公私分明、拿捏得很好。（記者張瑞楨翻攝）

2022/06/18 13:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕台北市議員王浩昨天爆料，台北市副市長蔡炳坤（台灣民眾黨中央委員）濫用特別費，2020年特別費90萬，光是餐宴就花58萬，占特別費的三分之二，其中還跑到台中請人吃飯，「很會吃」，對此，蔡炳坤今天於台中市回應說，他認為是「歸類」的問題，他公私分明、自認拿捏得很好。

蔡炳坤於胡志強擔任台中市長任內，曾任胡時代的副市長，他今天南下台中市，參加民眾黨中西區市議員參選人許瑞宏服務處「巷仔內的咖啡」，舉辦的《一葉平安》平安葉祈福展，現場還播放台北市長、民眾黨主席柯文哲，題字「瑞氣安祥、宏觀台中」，祈求疫情平安的錄影畫面。

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台北市議員王浩，昨天於北市議會審查北市政府總預算時指出，蔡炳坤有濫用特別費現象，光是餐敘費用就高達58萬，他質疑蔡炳坤「很會吃」，2020疫情已開始，蔡還跑到台中請人吃飯，蔡應該要說明與誰吃飯。

蔡炳坤今天於上述活動中回應說，平常他在台北上班，努力把工作做好，到了假日，他沒有辦法每個禮拜都回來（台中市），也許能兩週回來（台中）一趟，就很多了，「每一個人心中都有分際，該怎麼做？該做什麼？參與政黨是個人的事，個人不能影響工作、要公私分明，這部分我個人覺得拿捏很好」。

他說，眾人對「特別費」不太了解，「特別費」可以犒賞員工、可以宣導市政工作，是由首長運用，這次議員提到餐費部分比例高，是因「歸類」的問題。

蔡炳坤強調，一個副市長要負責10幾個單位，要與各單位聯繫、慰勞員工、請吃飯，甚至很多工作會議，會用到便當，如果都歸類到「餐費」，當然餐費就會比例就高，這是109年度（2020年）在歸類上的問題，到了110年度（2021年）調整為，如果屬於是同仁的（便當或慰勞請吃飯），應該是犒賞員工，把類別重新歸類，對外宴客的比例就降低了，去年他只有20％，約五分之一用於餐費，「公私分明、自己心中要有一把尺」。

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