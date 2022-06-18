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    楊志良、陳玉珍來過了 傳柯志恩、張亞中下週將訪高市議會國民黨團

    前立委柯志恩下週將拜訪高市議長與國民黨團。（記者王榮祥翻攝）

    前立委柯志恩下週將拜訪高市議長與國民黨團。（記者王榮祥翻攝）

    2022/06/18 12:00

    〔記者王榮祥／高雄報導〕繼前衛生署長楊志良、金門籍立委陳玉珍陸續拜訪國民黨籍高市議長與國民黨團後，傳出前立委柯志恩、孫文學校校長張亞中，下週也敲好時段跟進造訪高市議長與國民黨團，議會內部今證實，有此行程。

    國民黨高雄市長人選從冷清變為炙熱，幾位被點名、或積極奔走區里的人選，最近突然大活耀，其中被視為空降者，不約而同將拜會國民黨籍高市議長曾麗燕與高市議會國民黨團，當作必備熱身操。

    原本不在傳聞7人民調中的前衛生署長楊志良，上週率先走訪高市議會，接著立委陳玉珍也跟進拜訪議會國民黨團，當天也接受廣播節目專訪，分享對高雄的想法。

    今進一步傳出，被黨中央當作頭號人選的前立委柯志恩，下週一也安排拜訪高市議會國民黨團，最近常來高雄的孫文學校校長張亞中，同樣敲定下週走訪高市議會國民黨，議會內部也證實有此行程。

    此外，目前唯一主動表態參選高雄市長的國民黨中央委員孫健萍，今選在茄萣區舉辦高富美咖啡座談會，前民政局長、現任國民黨高市黨部副主委曹桓榮則繼續奔走區里，一方面凝聚藍營士氣，同時爭取更多基層支持。

    最近動作頻頻的張亞中，下週將拜訪高市議長與國民黨團。（記者王榮祥攝）

    最近動作頻頻的張亞中，下週將拜訪高市議長與國民黨團。（記者王榮祥攝）

    前民政局長曹桓榮（左二）持續奔走區里。（記者王榮祥翻攝）

    前民政局長曹桓榮（左二）持續奔走區里。（記者王榮祥翻攝）

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