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    藍營7、8月將辦青年參選人聯合造勢 朱立倫親自出席

    國民黨中央黨部規劃在7月底或8月初，要辦全國青年民代、鄉鎮市長、代表與村里長參選人的聯合造勢活動，屆時黨主席朱立倫也將親自出席造勢。（資料照）

    國民黨中央黨部規劃在7月底或8月初，要辦全國青年民代、鄉鎮市長、代表與村里長參選人的聯合造勢活動，屆時黨主席朱立倫也將親自出席造勢。（資料照）

    2022/06/18 11:40

    〔記者施曉光／台北報導〕隨著疫情逐漸趨緩，距離11月地方選舉也愈來愈近，國民黨中央黨部規劃在7月底或8月初，要辦全國青年民代、鄉鎮市長、代表與村里長參選人的聯合造勢活動，除將發布競選主軸與主題T-shirt，並安排青年參選人聯合拍攝定裝照，屆時黨主席朱立倫也將親自出席造勢，藉此凸顯國民黨重視年輕世代接班。

    根據國民黨規劃，全國青年參選人聯合造勢活動，以年齡45歲以下為原則，國民黨這次提名的直轄市、縣市議員青年參選人，共計有112位，連同鄉鎮市長、鄉鎮市民代表以及村里長參選人，多達近300人，而且該造勢活動不會只辦一場，首場活動將先以40歲以下的直轄市、縣市議員參選人63人，以及鄉鎮市長4人為優先，共計67人。

    黨內人士指出，舉辦全國青年參選人聯合造勢活動，就是為了凸顯朱立倫一再強調的國民黨重視年輕人，給年輕人參選公職機會，今年提名還提供年輕人加權比例最高達百分之百。

    這位人士還說，首場造勢將於7月底、8月初在國民黨智庫大禮堂舉行，造勢主題就是號召各縣市、鄉鎮市青年力量，一起團結打拚更好生活，並許青年世代一個更好的未來，當天還將發布競選主軸與主題T-shirt，並安排青年聯合拍攝定裝照。

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