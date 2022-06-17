民進黨權力核心7月改選 潘孟安、林右昌搶攻中執委席次

民進黨7月17日舉行全代會，將改選中常委、中執委與中評委。（資料照）

2022/06/17 23:41

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨7月17日舉行全代會，將改選中常委、中執委與中評委，牽動黨內派系佈局2024大選，候選人今（17）日截止登記。其中，即將卸任的屏東縣長潘孟安代表新潮流、副總統賴清德系統，基隆市長林右昌代表正國會，雙雙出馬爭取中執委席次，盼搶進黨內權力核心。

民進黨中常會作為黨內權力核心結構，每2年改選一次，由597名全國黨代表、當然黨代表在全代會票選出30席中執委，再從中執委選出10席中常委；另選出11席中評委，從中互選1人為主委。

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目前民進黨中常委的派系分布上，新潮流擁有3席、正國會2席、英系2席、蘇系1席、湧言會1席、綠色友誼連線1席，共10席。在民進黨進入「後蔡英文時代」之際，改選後的新任期將處理2024年總統初選、區域立委和不分區立委提名，各派系無不積極佈局。

根據民進黨今日公佈的候選人登記狀況，中執委選舉共計35人登記，應選出30人。新潮流包含林俊憲、許淑華、潘孟安、陳世凱、高閔琳（菊系）、簡煥宗（菊系）、邱俊憲（菊系）、呂林小鳳（鄭文燦系統）、黃世杰（鄭文燦系統）；正國會包含陳茂松、陳啟能、王義川、林右昌、曾姿雯、陳怡君、陳亭妃；英系包含蔡易餘、蘇治芬、黃承國、莊雅芬、黃明璇、陳淑華、彭佳芸、郭再欽；湧言會包含紀桂珠、王定宇、趙天麟、李妍慧；蘇系包含彭成龍、蘇巧慧、鄭美娟（親蘇，柯建銘系統）；綠色友誼連線包含何志偉、林益邦；民主活水則派出許菡芸。

中評委選舉共有15人登記，應選出11人。登記名單包含賴瑞隆、陳文治、林宜瑾、陳坤榮、張雅旻、許文獻、林寶興、管碧玲、洪健益、李偉智、陳明虹、呂孫綾、王博程、黃文益、周志賢。其中，英系資深立委管碧玲來勢洶洶，料將積極爭取中評會主委一職。

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