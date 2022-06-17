國民黨還在吵「九二共識」 黃暐瀚點出盲點：30年前就是騙局

朱立倫日前赴美訪問稱「九二共識」是「沒有共識的共識」，但馬英九卻強調「表示有共識，共識是一定有的」。（資料照）

2022/06/17 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫日前赴美訪問，稱「九二共識」是「沒有共識的共識」，但前總統馬英九卻強調「表示有共識，共識是一定有的」。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，若中華民國不被中國承認，那就證明30年前的「九二共識」、「一中各表」的「各表」就是一場騙局。

針對朱立倫曾說九二共識是沒有共識的共識，馬英九昨強調，九二共識當時是他負責督導，台灣在1992年的10月底與中國達成兩岸都支持、堅持一個中國原則，但對於一個中國的涵義大家有所不同，台灣11月3日去函給海協會表示能否用口頭聲明方式各自表達，海協會16日回函表示建議充分尊重與接受，馬強調，「表示有共識，共識是一定有的」

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對此，黃暐瀚在臉書表示，當時1992年確實有往返文件，「以口頭聲明方式 各自表述『一個中國』」的意涵，但這份往返文件，無法改變從1992年到2022年這30年來，中國不讓台灣有「各表」的空間。

黃暐瀚指出，中華民國進不去聯合國、國際組織以及奧運會，如果兩岸真可以「各表」，那對岸就該給台灣「自由表述自己的機會跟權力」；每當中華民國出席奧運、國際場合都被中國叫「中國台北」、「中華台北」，從來沒有中華民國，若真要各表，那就都用「中華民國」與「中華人民共和國」，或台灣叫「中華台北」，對岸叫「中華北京」，這才叫「各表」！

黃暐瀚說，過去這30年來，隨著中國越來越強，中華民國的舞台也就越來越小，當對岸不允許台灣以「中華民國」的姿態出現在國際所有場合後，「中國」兩字，也就漸漸與「中華民國」脫鉤，而成為「中華人民共和國」的同義詞。

黃暐瀚也提到，其實朱立倫所說「九二共識、沒有共識」也不能算錯，因為台灣一直認為可以「各表」，事後再看竟是一場誤會，對岸不給中華民國「表述」的機會跟空間，這「一中」自然就不可能是「中華民國」。

黃暐瀚提及，中國領導人習近平在2019年初的談話稱「中國人不打中國人」，那他倒是想問，「我就好奇，我是中國人，『中華民國』國籍的中國人，我這樣的中國人，對岸的中國人，打不打？」黃暐瀚總結，「如果不打？我們還有什麼好怕？如果會打！那就證明所謂『各表』，根本是一場騙局」。

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