為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    白色恐怖安平望族何川遭槍決 南市議員促設鄭海樹案紀念碑

    南市忠義路的停車場，原為台南工業職業學校宿舍，南市議員李啟維建議設立鄭海樹案紀念碑。（資料照／李啟維提供）

    南市忠義路的停車場，原為台南工業職業學校宿舍，南市議員李啟維建議設立鄭海樹案紀念碑。（資料照／李啟維提供）

    2022/06/17 17:13

    〔記者蔡文居／台南報導〕今天6月17日，也是在71年前因白色恐怖鄭海樹案，安平望族何川在台北馬場町被行刑槍決犧牲的日子。台南市議員李啟維今天建議市政府，在他們曾經住過的忠義路學校宿舍（現為停車場），設立紀念碑並把這一天定為紀念日。

    李啟維表示，發生在1951年的鄭海樹案，因為當時的一些知識分子不滿中國國民黨所做所為，挺身出來關心台灣政治發展，因此被以莫須有的罪名逮捕，總共53人，都是20幾歲的年輕人，他們視死如歸從容就義，看了令人鼻酸。

    李啟維說，鄭海樹案當中，何川、何秀吉、何阿水是安平望族，3人後來都被槍決，妹婿黃瑞徵也被關了10多年，他們都是當時台南工業職業學校老師，住在位於當時是進學街，現在是忠義路的學校宿舍，現已拆掉作為停車場。

    他說，要不是促轉會公布了歷史檔案，很多人就無從知道這段歷史。其中，何川在監獄裡面寫了一首絕命詩「黎明雲彩何等美麗，讓人帶來無限盼望，黎明還沒來之前的黑夜，請你抱起我的屍體吧」，從他的字裡行間看到爲台灣犧牲的決心，值得後人追思懷念。

    他說，他本來今天要在安平舉辦一場鄭海樹案紀念會，因疫情嚴峻只得暫緩，希望政府對轉型正義要有積極作為，在原址設立紀念碑並訂定紀念日，如能夠成立紀念館則更好。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    遲到70年！竹中頒發名譽畢業證書 給白色恐佈受難校友
    2022/06/01 16:27

    遲到70年！竹中頒發名譽畢業證書 給白色恐佈受難校友
    史上纏訟最久政治案件 促轉會平反「武漢大旅社案」
    2022/05/23 17:54

    史上纏訟最久政治案件 促轉會平反「武漢大旅社案」

    「NASA太空律動襪」穿上就像漫步雲端
    熱淚盈眶！白色恐怖受難者蔡寬裕 力挺拍謝少年
    2022/02/24 20:46

    熱淚盈眶！白色恐怖受難者蔡寬裕 力挺拍謝少年
    政院通過草案》威權時期沒收財產須返還 死亡賠償提高至1200萬
    2022/01/13 12:39

    政院通過草案》威權時期沒收財產須返還 死亡賠償提高至1200萬

    不可不知的醫學界熱門研究趨勢：母乳活性
    11歲也能當叛亂犯？促轉會揭「他」被移送警總原因
    2021/12/08 22:55

    11歲也能當叛亂犯？促轉會揭「他」被移送警總原因
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播