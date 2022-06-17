白色恐怖安平望族何川遭槍決 南市議員促設鄭海樹案紀念碑

南市忠義路的停車場，原為台南工業職業學校宿舍，南市議員李啟維建議設立鄭海樹案紀念碑。（資料照／李啟維提供）

2022/06/17 17:13

〔記者蔡文居／台南報導〕今天6月17日，也是在71年前因白色恐怖鄭海樹案，安平望族何川在台北馬場町被行刑槍決犧牲的日子。台南市議員李啟維今天建議市政府，在他們曾經住過的忠義路學校宿舍（現為停車場），設立紀念碑並把這一天定為紀念日。

李啟維表示，發生在1951年的鄭海樹案，因為當時的一些知識分子不滿中國國民黨所做所為，挺身出來關心台灣政治發展，因此被以莫須有的罪名逮捕，總共53人，都是20幾歲的年輕人，他們視死如歸從容就義，看了令人鼻酸。

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李啟維說，鄭海樹案當中，何川、何秀吉、何阿水是安平望族，3人後來都被槍決，妹婿黃瑞徵也被關了10多年，他們都是當時台南工業職業學校老師，住在位於當時是進學街，現在是忠義路的學校宿舍，現已拆掉作為停車場。

他說，要不是促轉會公布了歷史檔案，很多人就無從知道這段歷史。其中，何川在監獄裡面寫了一首絕命詩「黎明雲彩何等美麗，讓人帶來無限盼望，黎明還沒來之前的黑夜，請你抱起我的屍體吧」，從他的字裡行間看到爲台灣犧牲的決心，值得後人追思懷念。

他說，他本來今天要在安平舉辦一場鄭海樹案紀念會，因疫情嚴峻只得暫緩，希望政府對轉型正義要有積極作為，在原址設立紀念碑並訂定紀念日，如能夠成立紀念館則更好。

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