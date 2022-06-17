拚台南市長起手式！謝龍介啟動百廟祈福 喊老人健保免費

國民黨台南市長參選人謝龍介（左2）啟動百廟祈福，第1站到台灣首廟天壇祈福。（記者王姝琇攝）

2022/06/17 16:26

〔記者王姝琇／台南報導〕國民黨台南市長參選人謝龍介「百廟祈福」今天（17日）正式啟動，首站參拜台灣首廟天壇（天公廟）。謝龍介說，疫情還在高原期，玉皇大帝在民間信仰位階極高，「起手式」從此開始，希望玉皇大帝神威顯赫，讓台灣疫情早日退散。他也承諾，若當選，首要實現政見就是老人健保免費。

今年受疫情影響，參選人活動行程明顯減少，謝龍介改採空戰優先，透過網路社群狂發議題，今天更進一步在國民黨主委林進旺及多位市議員參選人陪同下，到天公廟參拜，正式宣告選戰開跑。

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謝龍介特別點出長者健保費補助議題，他說，3年來，多位藍綠議員不斷向市長黃偉哲提出建言，希望落實老人健保補助，目前六都之中只有台南市做不到，其他5都編列預算，約占預算1.25％至1.88％，台南市只有0.14％，「連人家的尾數都不到」，因此，他的首要政見就是老人健保免費，「只要當選，明年開始，長輩不用再每月負擔826元健保費。」

百廟祈福首日從天壇起跑，接著到府城隍廟、祀典武廟、祀典大天后宮和普濟殿，明、後天則分別到新市區、新營區。謝龍介說，台南37區登記有案的廟宇有1600多家，也會藉由祈福過程與民眾交流，聽取意見，形成未來政策依據；他說，今日雖是來祭天，但內心相當清楚，「民，就是我們的天」。

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