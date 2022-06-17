為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    綠北市長民調落後 林佳龍2點分析：疫情影響政黨支持

    無任所大使林佳龍（左）17日前往大稻埕進行文化請益之旅，在周奕成（右）陪同下參觀街區，與店家寒暄打招呼。（記者塗建榮攝）

    無任所大使林佳龍（左）17日前往大稻埕進行文化請益之旅，在周奕成（右）陪同下參觀街區，與店家寒暄打招呼。（記者塗建榮攝）

    2022/06/17 15:33

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨台北市長人選尚未揭曉，據新台灣國策智庫今（17）日發布最新民調指出，不論民進黨派出無任所大使林佳龍或衛福部長陳時中，都落後於國民黨參選人蔣萬安和現任台北副市長黃珊珊。對此，林佳龍提2點分析，第一，民進黨尚未推出候選人；第二，疫情發展引發民怨，難免會影響到民進黨支持度。

    林佳龍今日前往台北大稻埕拜訪文化界友人周奕成，除請益文化政策外，也就時事交換意見。林佳龍受訪時被問及，新台灣國策智庫民調結果顯示，林佳龍的支持度勝過陳時中。

    林佳龍回應，這份互比式民調沒有「排藍」，但呈現一般人的態度，最重要的是陳時中擔任指揮官，在防疫第一線非常辛苦，大家對疫情發展有一些意見，難免都會影響執政黨的支持度，所以互比式結果呈現全民的支持分布，在對比式方面也看到民進黨現在的支持度比較低，這部分要先把防疫做好，相信政黨和候選人的支持度會再提升。

    另外，該份民調也顯示，民進黨目前不管推誰參選都落後。林佳龍分析，民進黨尚未推出候選人，選民還不知道支持的對象；另方面，疫情相對還在高原期，當然難免會有一些民怨，會使得民進黨的政黨認同降到很低，如果政黨支持度低的話，任何人參選都會受到影響，這點要把防疫做好，選舉才不會陷入困境。

    對於外界解讀，正國會操作民調帶風向一事，林佳龍說，每一份民調都會參考，近來很多民調大體趨勢都是一致的，也就是民進黨的政黨支持度下降，在個別的互比式支持度方面，各民調也呈現一致，這些都值得參考，也不必認為一時的民調高低，會是最後選舉投票的結果，「其實還有很多時間，等到各政黨都提名了，相信那時候競選才會進入真正起跑衝刺階段」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    和總統討論北市長選舉？ 林佳龍︰有很多溝通管道
    2022/06/13 20:20

    和總統討論北市長選舉？ 林佳龍︰有很多溝通管道
    林佳龍拋百億救觀光 柯文哲：我媽都說先有計畫才編預算
    2022/06/13 17:03

    林佳龍拋百億救觀光 柯文哲：我媽都說先有計畫才編預算

    「NASA太空律動襪」穿上就像漫步雲端
    林佳龍：基隆市民笑容跟光榮感、是城市改變最佳見證
    2022/06/12 14:30

    林佳龍：基隆市民笑容跟光榮感、是城市改變最佳見證
    論轉型正義 林佳龍、蔣萬安隔空過招
    2022/06/08 05:30

    論轉型正義 林佳龍、蔣萬安隔空過招

    不可不知的醫學界熱門研究趨勢：母乳活性
    林佳龍稱蔣家後代有「天命」 蔣萬安：只有民意、沒有天命
    2022/06/07 12:16

    林佳龍稱蔣家後代有「天命」 蔣萬安：只有民意、沒有天命
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播