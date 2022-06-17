綠北市長民調落後 林佳龍2點分析：疫情影響政黨支持

無任所大使林佳龍（左）17日前往大稻埕進行文化請益之旅，在周奕成（右）陪同下參觀街區，與店家寒暄打招呼。（記者塗建榮攝）

2022/06/17 15:33

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨台北市長人選尚未揭曉，據新台灣國策智庫今（17）日發布最新民調指出，不論民進黨派出無任所大使林佳龍或衛福部長陳時中，都落後於國民黨參選人蔣萬安和現任台北副市長黃珊珊。對此，林佳龍提2點分析，第一，民進黨尚未推出候選人；第二，疫情發展引發民怨，難免會影響到民進黨支持度。

林佳龍今日前往台北大稻埕拜訪文化界友人周奕成，除請益文化政策外，也就時事交換意見。林佳龍受訪時被問及，新台灣國策智庫民調結果顯示，林佳龍的支持度勝過陳時中。

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林佳龍回應，這份互比式民調沒有「排藍」，但呈現一般人的態度，最重要的是陳時中擔任指揮官，在防疫第一線非常辛苦，大家對疫情發展有一些意見，難免都會影響執政黨的支持度，所以互比式結果呈現全民的支持分布，在對比式方面也看到民進黨現在的支持度比較低，這部分要先把防疫做好，相信政黨和候選人的支持度會再提升。

另外，該份民調也顯示，民進黨目前不管推誰參選都落後。林佳龍分析，民進黨尚未推出候選人，選民還不知道支持的對象；另方面，疫情相對還在高原期，當然難免會有一些民怨，會使得民進黨的政黨認同降到很低，如果政黨支持度低的話，任何人參選都會受到影響，這點要把防疫做好，選舉才不會陷入困境。

對於外界解讀，正國會操作民調帶風向一事，林佳龍說，每一份民調都會參考，近來很多民調大體趨勢都是一致的，也就是民進黨的政黨支持度下降，在個別的互比式支持度方面，各民調也呈現一致，這些都值得參考，也不必認為一時的民調高低，會是最後選舉投票的結果，「其實還有很多時間，等到各政黨都提名了，相信那時候競選才會進入真正起跑衝刺階段」。

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