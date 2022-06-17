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    陳玉珍訪高市議會 評陳其邁「溫室的花朵」

    陳玉珍重申自己「Made in Kaohsiung」。（記者葛祐豪攝）

    陳玉珍重申自己「Made in Kaohsiung」。（記者葛祐豪攝）

    2022/06/17 13:04

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長人選懸而未決，被視為熱門人選之一的國民黨立委陳玉珍，今天前往高雄市議會拜會議長曾麗燕，她重申自己「Made in Kaohsiung」，並指高雄市長陳其邁「像溫室的花朵，被保護得很好」，她就比較勇往直前、有決斷力，一旁的國民黨議員邱于軒則形容陳玉珍是「戰地的玫瑰!」

    陳玉珍今天近午來到高雄市議會，拜會國民黨籍議長曾麗燕，在場的還有邱于軒、陳若翠等議員。她告訴在場議員，他比陳其邁更有男子氣概，陳其邁是暖男，比較溫文儒雅，但她有決斷力，堅持到底，兩人的人格特質不同。高雄是艱困選區，「明知山有虎，偏向虎中行，要讓民眾知道是有選擇的，期盼國民黨推出能戰、敢戰的人選!」

    陳玉珍會後受訪時進一步指出，她的個性就是比較勇往直前、是爽快，率真的人，陳其邁非常優秀，但是暖男在某些事情的決斷力上，就比較溫吞，「我覺得他像是溫室的花朵，被保護得很好」，此時邱于軒接話說，陳玉珍是「戰地的玫瑰!」

    面對外界質疑她沒有在地淵源，陳玉珍再度回應「我Made in Kaohsiung」，父親年輕時，在高雄碼頭工作，母親懷她時，因誤認她是男生，才返回金門待產，現在她很多親戚都住在高雄，她小時候也常常來高雄，住過一陣子。

    媒體問她，如果確定獲得國民黨提名，會辭掉立委嗎？陳玉珍說，根據她向中選會了解，因為立委是屬於全國性的，所以如果要參選，戶籍必須遷過來，但即便遷戶籍，也不會影響她擔任立委的資格。

    高雄市長曾麗燕則說，高雄市長選戰，浮出檯面上的國民黨政治人物，都非常優秀，希望能對高雄市「真的有心」，中央趕快找出一個能為高雄市打拚的人選，當大家的母雞。

    議會國民黨團總召童燕珍表示，下禮拜也安排國民黨智庫執行長柯志恩，到高雄市議會拜會，透過更近距離的接觸，更了解黨籍議員的想法；此外，張亞中也主動在下禮拜要拜會議長，希望大家彼此有很好的聯繫跟溝通。

    陳玉珍（左）致贈金門高粱給高雄市議會議長曾麗燕（右）。（記者葛祐豪攝）

    陳玉珍（左）致贈金門高粱給高雄市議會議長曾麗燕（右）。（記者葛祐豪攝）

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