新黨贈陳時中「音容宛在」花籃 綠營怒轟：毫無人性

新黨參選人前往中央流行疫情指揮中心，贈送陳時中「音容宛在」花籃。（擷取自新黨臉書）

2022/06/17 11:55

〔記者陳政宇／台北報導〕疫情指揮中心指揮官陳時中及相關人員確診，卻有新黨議員參選人送「音容宛在」字樣花籃。對此，民進黨發言人、立委林靜儀今（17）日表示，這樣的炒作選情作為毫無人性，不會受到台灣社會認同，更是有心從政者最壞的示範，民進黨表示譴責。

林靜儀說，指揮中心和相關防疫人員從疫情爆發以來，不眠不休900多天，每天召開記者會，向國民報告各種疫情的最新發展、回覆質疑，就是為了用最嚴謹的態度，守住台灣人民的健康。這也讓台灣人民在疫情肆虐下，還是能過著不用封城的生活，保持經濟運轉，在全球疫情之下，去年台灣還是交出優於國際的好成績。而不論是什麼背景身分的人，確診都沒有被責備的必要，更遑論詛咒。

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林靜儀指出，現在台灣也在全民團結防疫下，逐步邁向後疫情新生活。但從之前網紅朱學恒送喪禮花籃到中央疫情指揮中心，到這次新黨議員參選人送「音容宛在」花籃，可以看到這些有心人士不僅手法老套，還企圖要用這樣卑劣的行為來增加自己的曝光、試圖炒作選舉知名度，這些都不是素來溫暖與善良的台灣社會所既有的文化；民進黨要對這樣的行為予以最強力的譴責。

此外，立法院民進黨團幹事長鄭運鵬也回應，每個國家都經歷過疫情高峰期，台灣現在逐步要開放、回到正常生活階段，國人有恐慌是必然的，但台灣在各種數據上都維持全世界前段班，包含確診率、重症率、死亡率。

鄭運鵬直言，特定人士帶著有色眼光、為反對而反對的態度，來看待指揮中心的各種政策，全世界沒有人這樣對待行政官員，尤其是指揮中心官員確診後，用這種辦喪事的做法去污衊自己的防疫人員，這些做法特別惡劣，民進黨團予以譴責。

「相信染疫國人不會用這種態度，認為是指揮中心的失職」，鄭運鵬強調，指揮中心忙到最後一刻，自己都確診了，我們都是祝福他平安健康度過難關，繼續跟國人在最後的階段一起奮戰，也希望國人能團結面對，而不是內部敵人跑出來打垮指揮中心和防疫人員的士氣。

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