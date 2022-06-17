送口罩當競選小物已難撩撥選民心 參選人絞盡腦汁送護手霜、濾網...

大烏龍選區的市議員張家銨在端午節時送御守福袋。（張家銨提供）

2022/06/17 08:45

〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離年底市議員選舉剩下5個月，因疫情考量，民眾都會儘量保持社交距離，很多台中市議員開始思考，要送給選民的競選小物，一定要令人印象深刻，像第4選區市議員張瀞分就計劃送小小瓶的護手霜，第11選區的東南區市議員李中送可擦汗小手帕，也是11選區的新人市議員參選人陳雅惠送「濾網」，參選人競選小物愈送愈生活化，也讓選民捨不得丟。

近3年的疫情，改變參選人送競選小物的形式，過去希望選民留下競選小物，都會送原子筆、扇子，疫情發生後送口罩，但是現在送口罩已激不起選民心中火花，因此參選人絞盡腦汁，要送不超過30元，又要送到心坎裡真的很不容易。

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第4選區豐原后里要競選連任的資深市議員張瀞分表示，現在要送文宣品，很多民眾都不敢接，怕一拿到手會被傳染到病毒。她表示，目前正在準備，一旦疫情趨緩，想要送小小護手霜給民眾，因為民眾要不停的洗手防疫，可用護手霜來保護手。

東南選區的市議員李中，則是送吸汗小毛巾，台中市夏天相當熱，身上帶著方便攜帶的小毛巾，一流汗就可擦臉，相當方便。

東南區市議員參選人、國光里長陳雅惠準備文宣小物，以方便實用性為主，最近推出「環保水槽濾水網套袋」送給里民，受到家庭主婦歡迎。陳雅惠說，「濾網」用途廣泛，將「濾網」套在水槽外層，可以濾掉菜渣，避免水管堵塞、孳生細菌；將肥皂放置「濾網」，加水搓揉，就可以出現泡泡，也可濾掉餘水，衛生又實用，深受婆媽們的喜愛。

第三選區大烏龍選區的市議員張家銨則在端午節跑攤時，就送御守福袋，因為很應景，很受歡迎，至於其他競選小物還在思考中。

第四選區豐原后里市議員張瀞分將要送小小護手霜，讓需要常常洗手的民眾保養手。（記者蘇金鳳攝）

東南區市議員李中要送吸汗小毛巾給選民。（記者蘇金鳳攝）

東南區市議員參選人陳雅惠送濾網給選民，深受婆媽們喜愛。（記者蘇金鳳攝）

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