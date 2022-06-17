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    首頁　>　政治

    睽違13年 台灣官員重返麻州眾議會議場

    駐波士頓辦事處長孫儉元（右3）16日應邀赴麻薩諸塞州眾議會，與州眾議會亞裔小組主席黃子安（右）等議員合影。（駐波士頓辦事處提供，中央社）

    駐波士頓辦事處長孫儉元（右3）16日應邀赴麻薩諸塞州眾議會，與州眾議會亞裔小組主席黃子安（右）等議員合影。（駐波士頓辦事處提供，中央社）

    2022/06/17 09:35

    〔中央社〕駐波士頓辦事處長孫儉元今天應邀赴美國麻薩諸塞州眾議會，代表台灣接受州眾議會通過的友台決議，成為13年來首位踏進麻州眾議會議場的台灣官員，別具意義。

    為展現對台支持，麻州眾議會議長馬利安諾（Ronald Mariano）邀請孫儉元到議場接受友台決議，及慶祝台灣與麻州締結姊妹關係30週年暨「新英格蘭地區州議員台灣連線麻州分會」成立的賀狀，全體160位州眾議員熱烈鼓掌歡迎。

    馬利安諾致詞重申台灣與麻州關係密切友好，並強調國際情勢持續動盪、台灣遭受威脅日增之際，更應展現對台灣的堅定支持。

    孫儉元感謝馬利安諾與全體州眾議員力挺台灣，並說今年是台灣與麻州締結姊妹關係30週年，能於闊別13年後代表台灣政府與人民重返議場，深具意義。

    根據駐波士頓辦事處新聞稿，台灣官員上次受邀進入麻州眾議會議場是在2009年。

    孫儉元說，台灣與麻州經貿關係密切，2021年雙邊貿易額近20億美元，創10年來新高，相信在月初啟動的台美21世紀貿易倡議（U.S.－Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）架構下，台美經貿關係將大幅增進，台灣與麻州的經貿往來也將受益。

    此外，孫儉元期盼台美進一步簽署雙邊貿易協定（BTA），並促成台灣加入印太經濟架構（IPEF）。

    孫儉元感謝馬利安諾及州眾議會少數黨領袖瓊斯（Bradley Jones Jr.）支持成立「新英格蘭地區州議員台灣連線麻州分會」，期待更多州議員加入，並籲請支持台灣與麻州簽署教育合作備忘錄。

    麻州眾議會4月無異議通過亞裔小組主席黃子安（Donald Wong）領銜提出的友台決議，支持台灣參與國際組織、美台洽簽雙邊貿易協定，並首度鼓勵麻州政府與台灣簽署教育合作備忘錄。

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