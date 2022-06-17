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    張亞中拋高雄「非戰和平區」 台灣基進破解「高雄投降，就是台灣投降!」

    亞中今表示，對參選高雄市長是不爭取、採隨喜態度，若當選市長，會宣布高雄成為「非戰和平區」。（資料照）

    亞中今表示，對參選高雄市長是不爭取、採隨喜態度，若當選市長，會宣布高雄成為「非戰和平區」。（資料照）

    2022/06/17 08:16

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕有意參選高雄市長的孫文學校總校長張亞中，昨拋出高雄「非戰和平區」概念，遭台灣基進抨擊說，高雄是台灣軍事重鎮，且「非戰和平區」也非高雄市長權限，為何要把高雄「非戰備化」呢？答案很簡單，因為「高雄投降，就是台灣投降!」

    高雄企業家昨發起「歡迎張亞中校長參選高雄市長招待會」，現場湧入許多韓粉，張亞中發表三個高雄市政藍圖。在「世界的高雄」部分，他承諾若當選，會在中國各主要城市，都設立高雄辦事處；並提到兩岸戰爭若爆發戰爭，台灣是輸家，「我若當市長，第一個承諾，會向全世界、 北京宣布 ，高雄是非戰和平區，不介入所有戰爭!」

    對此，台灣基進新聞輿情部副主任陳子瑜傻眼說，陸軍、空軍、海軍，三軍官校都在高雄；左營軍港、岡山空軍基地，也是台灣海空兩大重鎮。「如果張亞中真的當選，恐怕要把三軍官校都撤離高雄、廢棄海軍跟空軍基地，才能實現他的政見!」

    陳子瑜表示，先別提上述單位都不歸高雄市管轄，就連「非戰和平區」也不是高雄市長的權限。堂堂一個台大政治系教授，連這種權責都搞不清楚，一開口就外行成這樣，改行走脫口秀路線可能比較適合，「跟韓國瑜一起搭雙口相聲，相信能場場爆滿!」

    台灣基進組織部主任李雨蓁也說，高雄有全台最大、最重要的海軍基地，海軍艦隊指揮部所在；有陸軍八軍團指揮部；有空軍官校所在地的岡山基地，還有精銳海軍陸戰隊的主力，包含左營的蛙人部隊，林園的陸戰九九旅。

    李雨蓁強調，為掩護重要軍事設施，高雄也設有愛三、弓三、弓二的固定發射陣地。在強大的陸海空戰力掩護下，要在高雄周邊登陸作戰，難度已經比二戰時難上數十、數百倍。

    她認為，但若有政治人物，直接宣佈高雄是「非戰區」，利用行政資源抵觸國軍戰備，用各種宣傳與政治手法削弱軍民抵抗意志，那就不一樣了。這就是為什麼張亞中會出現在高雄的原因，還要把高雄「非戰備化」？

    答案很簡單，因為「高雄投降，就是台灣投降!」

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