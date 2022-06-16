中國稱台海非公海 吳釗燮斥「挑釁謬論」

外交部長吳釗燮本月15日接受美國「新聞頭條」（Newsmax）電視新聞節目主持人范蘇斯特倫（Greta Van Susteren）專訪。（外交部提供）

2022/06/16 22:55

〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部長吳釗燮本月15日接受美國「新聞頭條」（Newsmax）電視新聞節目主持人范蘇斯特倫（Greta Van Susteren）專訪，批評中國日前妄稱台灣是其一部分，因此不存在所謂的「台海中線」、「台灣海峽也非國際水域」等語為挑釁謬論。專訪內容已於台北時間6月16日在主持人的新節目「紀錄」（The Record）中播出。

吳釗燮指出，中國5月上旬在台灣附近海域進行海上演習，軍機也持續入侵台灣的防空識別區（ADIZ），更多次飛越台灣海峽中線，升高局勢緊張。針對中國日前妄稱台灣是中國的一部分，因此不存在所謂的「台海中線」、「台灣海峽也非國際水域」等挑釁謬論，吳釗燮強調，長期以來，海峽中線確保了台海的和平穩定，中國近期的挑釁行徑已構成對台海安全及區域和平穩定的嚴重威脅。

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吳釗燮強調，烏克蘭面對俄國的侵略充分發揮以小博大的精神，台灣深受啟發；我方除持續發展不對稱戰力外，更將強化全民防衛與後備動員能力，展現我國政府及人民齊心保家衛國的堅定意志。無論中國是否或何時對台灣發起戰爭，台灣都隨時作好自我防禦的充分準備。

吳釗燮表示，台美關係持續穩固進展，美國基於「台灣關係法」及「六項保證」，向我國提供防衞性裝備，協助提升台灣的國防實力。此外，台灣生產全球九成以上最先進的晶片，如果台灣遭受攻擊，全球供應鏈將因戰爭而中斷，美國與主要經濟體也會受到嚴重影響。吳釗燮強調，台灣除有堅決的自我防衛的決心與能力，國際社會及民主國家的支持都有助維護台海的和平與穩定。

吳釗燮分析，中國企圖併吞台灣是典型的威權主義對外侵略與擴張，其目標不只台灣，包括東海、南海及南太平洋島國也都是中國擴張的勢力範圍；僅靠第一島鏈不足以阻止中國威權政體的擴張，中國近期的軍事活動及與索羅門群島簽訂的安全協定都凸顯中國擴張的野心。

吳釗燮重申，台灣站在捍衛威權主義威脅的最前線，不但必須對自己國家的安全負責，也有責任與其他民主國家攜手合作，捍衛共享的自由民主價值；我方深信，台灣與民主終將會獲得最後勝利。

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