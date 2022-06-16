打臉趙少康！斯洛伐克訪團以公職身分訪台 副議長信函證實

外交部提供斯洛伐克國會副議長勞倫契克信函，內容寫道以「公職身分應邀訪台」。（外交部提供）

2022/06/16 22:46

〔記者楊丞彧／台北報導〕斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurenčík）偕斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）等國會議員及官員共10人，6月5日抵台展開6天官方訪問行程，成果豐碩。然而，中廣董事長趙少康不斷質疑團員以「個人身分」來台旅遊。外交部今晚（16日）出示勞倫契克致函我駐斯洛伐克代表李南陽的信函，證實以「公職身分應邀訪台」。

「斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省訪問團」訪台期間與總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、高雄市長陳其邁等我國政要會晤，勞倫契克更說，此次訪台就是以行動證明挺台。吳釗燮8日頒贈外交睦誼獎章給歐舒斯基，表彰他對深化台斯關係的貢獻。台斯雙方8日也完成簽署「台斯民事暨商事司法合作協議」，即刻生效。訪團10日造訪高雄，由布拉提斯拉瓦省省長德若巴（Juraj Droba）與陳其邁簽署姊妹市及友好夥伴城市，全面擴大各領域交流合作。

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外交部表示，針對國內特定媒體人士持續惡意詆毀斯洛伐克國會議員日前率團來台訪問成效，斯洛伐克國會副議長勞倫契克回國後特函致謝我方，外交部再度嚴正澄清說明。

外交部指出，由於我國內特定媒體人士在外交部已對外澄清說明後，仍持續惡意醜化斯洛伐克國會議員是「以個人身分來台灣旅遊」，且在立法院「羞辱我國會尊嚴」等侮衊言論不斷，斯洛伐克的國會議員已親自接受我國媒體訪問，澄清訪問團成員確實是以「公職身分應邀訪台」。

外交部也提到，斯洛伐克國會副議長勞倫契克6月15日致函我國駐斯洛伐克代表李南陽大使，除了感謝我國政府的邀請，也特別強調，本次確以「斯洛伐克國會副議長、斯洛伐克國會議員的身分」來訪，目的為見證台灣社會的多樣性、成熟的民主制度與經濟發展。

勞倫契克在信函中強調，此行訪問至為成功，訪問團成員深深感謝，因此特別致函向台灣政府與人民申致由衷謝忱；他也特別強調，台斯兩國同為民主國家，國會議員可自由接受外國政府邀訪，此行以斯洛伐克國會副議長及國會議員的身分來訪，希望基於斯洛伐克人民的利益深入瞭解我國政經發展，共同致力深化台斯互利合作關係。

外交部也提到，勞倫契克也致函立法院「台斯國會聯誼會」會長、民進黨立委許智傑，感謝他的熱誠接待，也特別說明，若干團員在立法院的行為絕無不敬之意，因此不應被扭曲利用以免損及台斯雙邊友好利益。勞倫契克也歡迎我國立法院「台斯國會聯誼會」成員回訪，盼能透過國會互訪強化兩國友誼之橋，攜手共創自由民主繁榮未來。

外交部表示，對於斯洛伐克副議長勞倫契克及斯國國會議員在疫情期間遠道來訪，以具體行動展現對台灣的堅定支持，外交部表達肯定與感謝，並將持續協助我國立法委員進行國會外交，深化台斯交流與友好夥伴關係。

外交部也再度呼籲國內各界，外交不分黨派、沒有藍綠之別；在我國國際處境艱難、境外敵對勢力持續文攻武嚇之際，全民更應團結一心，共同支持外交工作及國際友我力量。

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