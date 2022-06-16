體測成績有出入 萬里警衛室主任謝靜華調職待查

負責副總統賴清德維安工作的「萬里」警衛室主任謝靜華少將，由於體能鑑測出現爭議，職務有所調整。（記者羅沛德攝）

2022/06/16 21:52

〔記者涂鉅旻／台北報導〕負責副總統賴清德維安工作的「萬里」警衛室主任近期有所調動，國安局表示，由於該單位主任謝靜華少將去年參加年度健走體能鑑測，經查有成績與事實不符，相關鑑測人員疑涉登載不實，已由國安局政風處依法移送檢察機關偵辦，由於謝為本案關係人，為免偵辦期間影響勤務，因此調整其職務以配合調查。

謝靜華2020年晉升少將，擔任副總統賴清德「萬里」警衛室主任，而謝靜華晉任前，2020年度的3000公尺跑步項目未通過，隨後以5公里健走作為替代項目而過關，唯去年年度體測時，謝仍選擇5公里健走作為替代項目，但特勤中心盧姓訓練組長疑涉未如實填寫分數，致使謝的成績與事實有所出入。

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對於謝靜華遭調職一事，國安局表示，謝靜華於2021年參加年度健走體能鑑測，經查有成績與事實不符乙情，相關鑑測人員涉登載不實，已由國安局政風處依法移送檢察機關偵辦。由於謝為此案關係人，為免偵辦期間影響勤務，因此調整謝靜華主任職務，以配合調查。

至於「萬里」警衛室主任人選，國安局表示，謝靜華原屬職務已遴優派任，維持勤務正常運作，縝密安全維護對象絕對萬全。

謝靜華曾赴美國民間軍事服務公司「黑水」受訓，具備純熟的外語能力與戰技，而謝靜華2020年底晉升少將時，其體測選擇健走替代方案之事已受到討論。他於該年12月29日將官晉任布達典禮受訪時強調，相關體測及晉任與否，皆合乎計畫和法規，沒有苟且的情事。另被問及是否有與賴清德積極斡旋接觸時，謝則反駁，那是「莫須有」，特勤任務皆靠長官指導和同事努力，戮力同心，才能造成二次勤務的零缺點。

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