新北地院政風科員上PTT批白藍綠 司法院：申誡2次送廉政署核備

新北地院政風室陳姓科員在PTT上批評白藍綠，記2次申誡，司法院說，這2支申誡將送法務部廉政署核備，不會經過司法院。（資料照）

2022/06/16 20:58

〔記者吳政峰／台北報導〕新北地院政風室陳姓科員在PTT上批評白藍綠，其中有2478則文章在上班時間所發，司法院政風處調查後確認屬實，今天（16日）以上班期間從事非公務行為為由記申誡2次。司法院說，陳員為政風人員，依照「政風機構人員設置管理條例」規定，該2申誡將送法務部廉政署核備，不會經過司法院。

司法院指出，陳姓政風人員是廉政署於去年4月分派到新北地方法院政風室服務，所涉上班期間於PTT發文一事，依廉政署「辦理政風人員獎懲應行注意事項」規定，由各主管機關政風機構、即司法院政風處懲處，經司法院政風處決議記申誡2次後，送廉政署核備。

請繼續往下閱讀...

司法院強調，依據「政風機構人員設置管理條例」規定，全國政風業務，由廉政署規劃、協調及指揮監督；各機關政風人員的任免遷調、考績（成）、平時考核及獎懲，由法務部定之，即俗稱「政風一條鞭」，故陳員的派任、管理考核、本次違失行為調查、審議與核定，均未經過司法院。

網紅四叉貓踢爆台北市政府網軍疑雲後，廣大鄉民開始查詢上班偷在PTT發文的帳號，揪出陳員以帳號「bryant780417」發表政治文與情緒文，左批白「吃屎柯粉」、中嗆藍「羅智強（國民黨籍前台北市議員）是狗」、右譏綠「垃圾民進黨」。台北市議員徐巧芯更直言很多政治人物都是受害者，已寄信到行政院長蘇貞昌的信箱要求釐清真相。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法