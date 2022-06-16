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    「反對」侯友宜專案報告恩恩案？新北市議會國民黨團控「假消息」

    新北市警察局派人到議會受理陳明義（左二）、邱烽堯（左）、國民黨團書記長廖先翔（右）等人報案，製作筆錄。 （記者何玉華攝）

    新北市警察局派人到議會受理陳明義（左二）、邱烽堯（左）、國民黨團書記長廖先翔（右）等人報案，製作筆錄。 （記者何玉華攝）

    2022/06/16 19:36

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會14日表決變更議程，邀新北市長侯友宜專案報告中和兩歲男童恩恩案，經表決，贊成未超過半數此案否決；國民黨新北市議員陳明義認為，表決結果被製作成國民黨議員「反對」梗圖流傳，要求新北市議會公開澄清，並以「假訊息」向新北市警局刑警大隊報案，要求追查來源；新北市警局隨後派人國民黨議員陳明義、邱烽堯、黨團書記長廖先翔等人報案，並製作筆錄。

    陳明義今（16）天法案審查時，要求議事組說明14日表決當天的會議記錄內容，認為當天是舉手表決，贊成議程變更人數只有24人舉手，未過半，被否決；國民黨籍議員沒有舉手，卻被網友拿照片依選區做成梗圖，打上「反對」字樣，質疑是「1450」或民進黨團所為，要求市議會聲明澄清，並當場向市警局長黃宗仁報案。

    討論過程也有民進黨議員反諷國民黨團其實是「贊成」侯友宜專案報告，甚至有人討論照片的選用；民進黨團總召集人陳啟能認為，要繼續討論此事應該要變更議程，被國民黨議員蔡明堂、邱烽堯等人質疑與變更議程無關，最後陳啟能要求清點人數，現場人數未達66席半數，主持會議的副議長陳鴻源宣布散會。

    新北市議員陳明義認為議會表決的結果被做成梗圖在網路流傳，且與事實不符，向警方報案要求追查消息來源。（新北市議會民進黨團提供）

    新北市議員陳明義認為議會表決的結果被做成梗圖在網路流傳，且與事實不符，向警方報案要求追查消息來源。（新北市議會民進黨團提供）

    新北市議會14日議事紀錄，陳啟能議員等24人提案變更議程由時長進行專案報告，經表決未過半數同意為否決。（記者何玉華攝）

    新北市議會14日議事紀錄，陳啟能議員等24人提案變更議程由時長進行專案報告，經表決未過半數同意為否決。（記者何玉華攝）

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