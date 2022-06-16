為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蘇貞昌：我5-11歲首劑疫苗施打率高於美、英、日

    行政院長蘇貞昌表示，台灣五至十一歲兒童第一劑疫苗的施打率已達七十三．六％，遠高於美國、英國、日本、加拿大等國。（圖取自蘇貞昌臉書）

    行政院長蘇貞昌表示，台灣五至十一歲兒童第一劑疫苗的施打率已達七十三．六％，遠高於美國、英國、日本、加拿大等國。（圖取自蘇貞昌臉書）

    2022/06/16 18:40

    〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天表示，台灣5-11歲兒童第一劑疫苗的施打率，目前已經來到73.6%。這個遠高於美國、英國、日本、加拿大等國的表現，要大大感謝所有家長、醫護與防疫同仁的辛勞。使我們在相對有限的時間內，能為超過100萬個孩子接種疫苗、增加保護力。

    中央日前宣布5至11歲兒童接種新冠疫苗第2劑間隔時間從現行12週縮短成4週，疾管署長周志浩今天上午表示，5至11歲兒童第2劑疫苗原則上從6月下旬開始施打，具體施打日期由各縣市宣布實施，目前規畫以醫療院所、學校雙軌來進行施打。

    蘇貞昌在臉書表示，台灣5-11 歲兒童第一劑疫苗的施打率，目前已經來到 73.6%。遠高於美國、英國、日本、加拿大等國的表現，因為大家的努力，台灣在這一波疫情中維持生活正常、經濟成長，今年五月，台灣的出口額達到 420 億美金，這是歷年次高的成績、也創下連續 23 個月正成長。

    蘇貞昌指出，目前疫情已經在高原期盤旋，距離正常生活只剩下最後的關鍵，行政團隊審慎觀察疫情發展、穩健開放防疫規定，維持經濟活動正常運作，也請大家符合資格就來打疫苗、遵守相關防疫規定。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美通過5歲以下可打疫苗 羅一鈞：幼兒莫德納EUA審查中
    2022/06/16 15:57

    美通過5歲以下可打疫苗 羅一鈞：幼兒莫德納EUA審查中
    北市議員批兒童疫苗決策慢 李秉穎：疫苗策略前提為有無取得EUA
    2022/06/16 10:54

    北市議員批兒童疫苗決策慢 李秉穎：疫苗策略前提為有無取得EUA

    小腿痠麻、浮腫？打造腿模這招有解
    美FDA：輝瑞疫苗對未滿5歲幼兒安全 3劑防護力達8成
    2022/06/13 19:50

    美FDA：輝瑞疫苗對未滿5歲幼兒安全 3劑防護力達8成
    兒童接種間隔縮短疫苗夠不夠？ 周志浩：會讓他們要打時就會有
    2022/06/13 16:27

    兒童接種間隔縮短疫苗夠不夠？ 周志浩：會讓他們要打時就會有

    S-HMO串聯左右學習網絡 加速寶寶學習力
    決定了！兒童疫苗接種間隔縮短 12週改為「至少4週以上」
    2022/06/10 19:02

    決定了！兒童疫苗接種間隔縮短 12週改為「至少4週以上」
    健康網》兒童打疫苗廠牌比一比 莫德納有效性44％ 輝瑞有效性12％
    2022/05/28 15:25

    健康網》兒童打疫苗廠牌比一比 莫德納有效性44％ 輝瑞有效性12％
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播