蘇貞昌：我5-11歲首劑疫苗施打率高於美、英、日

行政院長蘇貞昌表示，台灣五至十一歲兒童第一劑疫苗的施打率已達七十三．六％，遠高於美國、英國、日本、加拿大等國。（圖取自蘇貞昌臉書）

2022/06/16 18:40

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天表示，台灣5-11歲兒童第一劑疫苗的施打率，目前已經來到73.6%。這個遠高於美國、英國、日本、加拿大等國的表現，要大大感謝所有家長、醫護與防疫同仁的辛勞。使我們在相對有限的時間內，能為超過100萬個孩子接種疫苗、增加保護力。

中央日前宣布5至11歲兒童接種新冠疫苗第2劑間隔時間從現行12週縮短成4週，疾管署長周志浩今天上午表示，5至11歲兒童第2劑疫苗原則上從6月下旬開始施打，具體施打日期由各縣市宣布實施，目前規畫以醫療院所、學校雙軌來進行施打。

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蘇貞昌在臉書表示，台灣5-11 歲兒童第一劑疫苗的施打率，目前已經來到 73.6%。遠高於美國、英國、日本、加拿大等國的表現，因為大家的努力，台灣在這一波疫情中維持生活正常、經濟成長，今年五月，台灣的出口額達到 420 億美金，這是歷年次高的成績、也創下連續 23 個月正成長。

蘇貞昌指出，目前疫情已經在高原期盤旋，距離正常生活只剩下最後的關鍵，行政團隊審慎觀察疫情發展、穩健開放防疫規定，維持經濟活動正常運作，也請大家符合資格就來打疫苗、遵守相關防疫規定。

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