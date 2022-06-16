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    首頁　>　政治

    黃埔建軍98周年 朱立倫：感謝黃埔子弟保衛台灣

    朱立倫今天在臉書po出這次訪美到舊金山唐人街的照片，趁著今天黃埔建軍98周年，感謝黃埔子弟保衛台灣，維護台海和平穩定。（圖擷取自朱立倫臉書）

    朱立倫今天在臉書po出這次訪美到舊金山唐人街的照片，趁著今天黃埔建軍98周年，感謝黃埔子弟保衛台灣，維護台海和平穩定。（圖擷取自朱立倫臉書）

    2022/06/16 17:21

    〔記者施曉光／台北報導〕今天是黃埔軍校建軍98周年紀念日，國民黨主席朱立倫在臉書發文感謝黃埔子弟保衛台灣，維護台海和平穩定，並強調在全球地緣政治風險上升的今日，國軍需要更多改革，也需要更多鼓勵，國民黨提出加強不對稱戰力、後備動員整合機制提升到內閣層級以及擴大與盟邦交流訓練，就是希望國軍戰力更提升、準備更充足，繼續守護中華民國、保衛台澎金馬民眾的安全與繁榮。

    日前陪同朱立倫赴美訪問的國民黨國際事務部主任黃介正則在臉書寫下：「黃埔軍校百年校慶（2024/06/16），誰是三軍統帥？」他還引用陸軍官校校歌歌詞，期許2年後的黃埔一百周年，新統帥可以「打條血路，引導被壓迫的民眾，攜著手，向前行，路不遠，莫要驚」。

    朱立倫表示，過去近百年來，守護中華民國、民主自由的關鍵時刻，無論是東征、北伐勝利、八年對日抗戰，到光復台灣、保衛台灣，維護台海和平穩定，都有革命軍人的身影，都有黃埔子弟的血汗。

    朱立倫並回憶，這次訪美期間到舊金山唐人街，走訪金山國父紀念館，除了看到孫中山當年使用的文物外，其中一幅孫中山在廣東檢閱黃埔軍校部隊的照片，令他駐足良久。

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