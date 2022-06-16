前官員涉「綠能蟑螂」遭彈劾 監院糾正文化部文資局

監院教文委員會今日通過調查報告，提案糾正文資局；糾正案文指出，文資局水下文資審議遭到有心人可上下其手牟利，導致政府推動離岸風電之政策嚴重受挫。圖為監察院外觀。（資料照）

2022/06/16 15:53

〔記者吳書緯／台北報導〕文化部前文資局長施國隆圖利廠商、官員蕭銘彬淪「綠能蟑螂」收取賄賂，經監委葉宜津、王美玉、賴鼎銘、蕭自佑調查後，認定二人核有重大違失，7日全票通過彈劾施、蕭二人，監院教文委員會於今日通過調查報告，提案糾正文資局；糾正案文更指出，文資局水下文資審議遭到有心人可上下其手牟利，導致政府推動離岸風電之政策嚴重受挫。

施國隆於文資局長任內明知前文資局專門委員蕭銘彬已遭檢舉，仍派蕭擔任採購業務，造成1400萬元公帑損失，另由其子介紹廠商核定採購，退休1個月就去擔任該廠商顧問；而蕭銘彬藉由辦理採購及水下文化資產調查報告審查，收受賄賂857萬元，堪稱「綠能蟑螂」。施國隆已於去年1月16日退休，蕭銘彬去年底已依令停職。

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糾正案文指出，文資局限期風場開發商需於2週內函送水下文資調查報告審查在先，其水下文化資產審查專案小組又自行決定8家優先輔導的風場，排除其餘14家未列入者進入下次會議審議之權利在後，致有心人可上下其手牟利。

另外，糾正案文提到，文資局承辦單位之後又將未列入優先輔導之風場排入會議審查，除顯示優先輔導機制流於恣意，亦凸顯承辦單位竟掌有調查報告是否排入會議之生殺大權等，均使政府大力推動離岸風電之政策嚴重受挫，核有違失。

此外，糾正案文表示，文資局未依審議會決議詳細評估並進行管理維護計畫，亦未衡量實際需求即辦理水下儀器設備之採購程序，對於其細項規格及單價金額皆未善盡訪商事宜進行審查，漏未察覺預算浮編高達近4成，任由承辦單位簽辦招標。

糾正案文指明，除蕭銘彬從中收受585萬元之賄賂外，仲介商轉手即賺取832萬餘元，致生公帑之損失，且決標金額達830萬餘元之多波束聲納（MB），交貨迄今皆未使用，已於文資局倉庫閒置4年6個月等，均核有疏失。

查案監委另指出，文化部為文化資產保存法、水下文化資產保存法主管機關，且身為文資局上級機關，針對文資局有關採購制度之缺漏、所屬人員之貪瀆、廉政風險人員之調動等內控機制失靈情事，均有指揮、監督之責，針對所屬有關防貪案件之宣導、採購制度之完備、人事徵信之建立等應予全面性檢討，以使文資局每年將近20億元之文化保存業務費用得以執行順遂，俾正官箴。

另，查案監委提到，法務部廉政署為全國政風機構主管機關，掌理政風人員之調度，對於政風機構編制僅有1人之政風室，宜考量個別機關之屬性、機關內有無名列廉政風險人員、以及機關辦理採購業務預算金額多寡等情形，允宜妥適安排調度，以減少機關政風室之空窗期間，維護機關之廉政。

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