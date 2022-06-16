為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    前官員涉「綠能蟑螂」遭彈劾 監院糾正文化部文資局

    監院教文委員會今日通過調查報告，提案糾正文資局；糾正案文指出，文資局水下文資審議遭到有心人可上下其手牟利，導致政府推動離岸風電之政策嚴重受挫。圖為監察院外觀。（資料照）

    監院教文委員會今日通過調查報告，提案糾正文資局；糾正案文指出，文資局水下文資審議遭到有心人可上下其手牟利，導致政府推動離岸風電之政策嚴重受挫。圖為監察院外觀。（資料照）

    2022/06/16 15:53

    〔記者吳書緯／台北報導〕文化部前文資局長施國隆圖利廠商、官員蕭銘彬淪「綠能蟑螂」收取賄賂，經監委葉宜津、王美玉、賴鼎銘、蕭自佑調查後，認定二人核有重大違失，7日全票通過彈劾施、蕭二人，監院教文委員會於今日通過調查報告，提案糾正文資局；糾正案文更指出，文資局水下文資審議遭到有心人可上下其手牟利，導致政府推動離岸風電之政策嚴重受挫。

    施國隆於文資局長任內明知前文資局專門委員蕭銘彬已遭檢舉，仍派蕭擔任採購業務，造成1400萬元公帑損失，另由其子介紹廠商核定採購，退休1個月就去擔任該廠商顧問；而蕭銘彬藉由辦理採購及水下文化資產調查報告審查，收受賄賂857萬元，堪稱「綠能蟑螂」。施國隆已於去年1月16日退休，蕭銘彬去年底已依令停職。

    糾正案文指出，文資局限期風場開發商需於2週內函送水下文資調查報告審查在先，其水下文化資產審查專案小組又自行決定8家優先輔導的風場，排除其餘14家未列入者進入下次會議審議之權利在後，致有心人可上下其手牟利。

    另外，糾正案文提到，文資局承辦單位之後又將未列入優先輔導之風場排入會議審查，除顯示優先輔導機制流於恣意，亦凸顯承辦單位竟掌有調查報告是否排入會議之生殺大權等，均使政府大力推動離岸風電之政策嚴重受挫，核有違失。

    此外，糾正案文表示，文資局未依審議會決議詳細評估並進行管理維護計畫，亦未衡量實際需求即辦理水下儀器設備之採購程序，對於其細項規格及單價金額皆未善盡訪商事宜進行審查，漏未察覺預算浮編高達近4成，任由承辦單位簽辦招標。

    糾正案文指明，除蕭銘彬從中收受585萬元之賄賂外，仲介商轉手即賺取832萬餘元，致生公帑之損失，且決標金額達830萬餘元之多波束聲納（MB），交貨迄今皆未使用，已於文資局倉庫閒置4年6個月等，均核有疏失。

    查案監委另指出，文化部為文化資產保存法、水下文化資產保存法主管機關，且身為文資局上級機關，針對文資局有關採購制度之缺漏、所屬人員之貪瀆、廉政風險人員之調動等內控機制失靈情事，均有指揮、監督之責，針對所屬有關防貪案件之宣導、採購制度之完備、人事徵信之建立等應予全面性檢討，以使文資局每年將近20億元之文化保存業務費用得以執行順遂，俾正官箴。

    另，查案監委提到，法務部廉政署為全國政風機構主管機關，掌理政風人員之調度，對於政風機構編制僅有1人之政風室，宜考量個別機關之屬性、機關內有無名列廉政風險人員、以及機關辦理採購業務預算金額多寡等情形，允宜妥適安排調度，以減少機關政風室之空窗期間，維護機關之廉政。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    前文化部文資局長圖利廠商、官員淪「綠能蟑螂」 監院全票通過彈劾
    2022/06/11 18:02

    前文化部文資局長圖利廠商、官員淪「綠能蟑螂」 監院全票通過彈劾
    李鴻鈞偕監委巡察中選會 促中選會健全公投聽證會
    2022/06/10 18:37

    李鴻鈞偕監委巡察中選會 促中選會健全公投聽證會

    618購物節攻略 刷聯邦卡最高享18%回饋
    藍營批領錢不做事 監委張菊芳細數作為：敬業嚴謹行使職權
    2022/06/10 18:02

    藍營批領錢不做事 監委張菊芳細數作為：敬業嚴謹行使職權
    玉山大火 監院要法務部查明涉案律師有無懲戒事由
    2022/06/08 18:45

    玉山大火 監院要法務部查明涉案律師有無懲戒事由

    S-HMO串聯左右學習網絡 加速寶寶學習力
    4監委端午快篩陽居隔 監院：不影響正副院長公務運作
    2022/06/04 14:16

    4監委端午快篩陽居隔 監院：不影響正副院長公務運作
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播