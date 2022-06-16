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    不結婚有麻煩 柯文哲引朋友「屁股化膿無人換藥」強調家庭重要性

    台北市長柯文哲（第一排左二）出席教會社福合作擴大方案活動。（台北市政府提供）

    台北市長柯文哲（第一排左二）出席教會社福合作擴大方案活動。（台北市政府提供）

    2022/06/16 15:02

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲今早出席台北市政府與教會擴大社福合作活動，並致贈感謝狀予民間公益團體，柯文哲致詞提到，自己留學時發現美國人相當強調家庭，但台灣40歲以上人口有3分之一沒結婚，還引述友人因化膿無人幫忙換藥的故事，他跟朋友說：「因為你不結婚有麻煩了」，認為少了家庭連結，社會系統難以健全。

    TVBS信望愛永續基金會、基督教文化交流協會與北市府舉辦「愛無限暨擴大社福合作方案說明會」，整合北市各區教會資源，並推出系列愛無限推展活動。柯感謝基金會、協會的熱心公益，愛無限活動從低收入戶擴大到中低收入戶，受惠家戶從1.2萬戶成長到2.2萬戶。

    柯文哲致詞表示，表面上去年疫情比今年嚴重，但今年經濟殺傷力比去年還大，統計數字還沒出來原因還不曉得，今年捷運流量最低掉到40%，人流就代表金流，台灣GDP成長及股票、房地產、ICT產業大賺，但也代表有些產業掉下去，相對很多弱勢會出現。

    柯說，他最近反省台灣社福系統到底出現什麼問題，自己去美國留學假日都要上教堂，美國人相當強調家庭，世界最強國家卻如此重視基礎，而台灣40歲以上人口有3分之一的人沒結婚，代表政府與個人之間沒有緩衝，如何重建家庭價值也很重要。

    柯提到，他有個朋友最近因屁股化膿，住院手術切開引流，因為是髒的傷口無法馬上縫合要坐浴2週，等傷口好縫合後，醫師認為朋友不需住院趕他回家，但朋友家中只有高齡的父母，無法替自己換藥，所以他跟朋友說，「因為你不結婚、現在有麻煩了，無法替自己屁股換藥」。小故事逗得在場人士大笑。

    柯文哲表示，從這件事他在思考家庭瓦解是很大問題，在社福系統感受到家庭重要，所以有時候上帝無法照顧每個人，純粹靠政府照顧很難，還是要倚靠社會的公益社福系統。

    台北市長柯文哲（左二）出席教會社福合作擴大方案活動，並致贈感謝狀給社福團體。（台北市政府提供）

    台北市長柯文哲（左二）出席教會社福合作擴大方案活動，並致贈感謝狀給社福團體。（台北市政府提供）

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