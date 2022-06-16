日本PALS會議 台灣將領現場觀摩12式反艦飛彈丶HIMARS多管火箭

由美日合辦並首次在日本舉行的「太平洋兩棲領導人研討會」（PALS），台灣軍方代表丶海軍151艦隊艦隊長張世行少將等人今天觀摩包括AAV7兩棲突擊車、HIMARS海馬斯多管火箭系統、12式反艦飛彈、魚鷹機等裝備，以及美日軍機模擬空中加油等動態展示。圖後方即為日本12式反艦飛彈。（駐日特派員林翠儀攝）。

2022/06/16 14:46

〔駐日特派林翠儀／東京16日報導〕由美日合辦並首次在日本舉行的「太平洋兩棲領導人研討會」（PALS），台灣軍方代表丶海軍151艦隊艦隊長張世行少將等人今天也和與會的各國陸戰隊司令，觀摩包括AAV7兩棲突擊車、HIMARS海馬斯多管火箭系統、12式反艦飛彈、魚鷹機等裝備，以及美日軍機模擬空中加油等動態展示。

由於美日在此次裝備陳展中，展出的相關裝備與台灣建軍項目相似，加上台灣目前也積極擴充陸基反艦飛彈部隊，張世行少將等人在各個裝備前仔細聆聽說明官對裝備的性能簡介及運用，並且不時提出詢問。

請繼續往下閱讀...

今年第8屆的PALS首次在日本舉行，台灣接受美方邀請以觀察員身分與會，包括海軍151艦隊艦隊長張世行少將、陸戰隊指揮部副參謀長吳志孝上校、海軍中校、陸戰隊少校等4人與會。

主辦單位今天上午安排到位於神奈川縣的海上自衛隊橫須賀基地，參觀運輸艦「大隅」號，以及陳列於艦上的陸自水機團裝備品，艦內有AAV7兩棲突擊車等的展示。

下午轉移陣地到千葉縣的木更津駐屯地，參觀包括日本陸自的V-22魚鷹式傾斜旋翼機（ Osprey）美軍MV-22魚鷹機、日本12式陸基反艦飛彈（12SSM） 、美國陸戰隊的海馬斯多管火箭系統（HIMARS）等裝備品的靜態展示，現場還有模擬美軍的運輸直升機CH-53對日本陸自V-22魚鷹機進行空中加油。

台灣張世行少將等軍官代表，在研修活動中相當仔細參觀各種裝備品，尤其對日本獨有的12式反艦飛彈，更是聽取解說。另對我方已向美國採購的海馬斯管火箭，也顯露高度關心。

我國軍方目前正積極擴充機動型陸基反艦飛彈系統，張世行少將等人對日本的12式反艦飛彈系統的發展也相當關注。（駐日特派員林翠儀攝）。

美國售台HIMARS海馬斯多管火箭系統，但尚未交貨。海軍151艦隊長張世行少將等人今天在日本觀摩包括AAV7兩棲突擊車、HIMARS海馬斯多管火箭系統、12式反艦飛彈、魚鷹機等裝備。圖後方即為HIMARS海馬斯多管火箭系統。（駐日特派員林翠儀攝）。

現場進行各項動態性能展示。（駐日特派員林翠儀攝）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法