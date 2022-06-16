為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陳其邁當起賣魚郎 批中國禁台灣石斑「很沒道理」

    陳其邁與水產養殖業、餐飲業合力行銷高雄水產。（記者李惠洲攝）

    陳其邁與水產養殖業、餐飲業合力行銷高雄水產。（記者李惠洲攝）

    2022/06/16 13:35

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市長陳其邁今天當起賣魚郎推銷石斑魚，針對中國片面宣布禁止台灣石斑魚輸入，陳其邁批中國違反國際貿易規範，很沒道理，很傷感情，養殖業者非常不以為然；他說，既然遇到困難大家更要團結，市政府也會幫養殖業者擴展海外市場與國內通路，尋找更多元的出路。

    高雄市林園水產養殖發展協會今天舉辦產品行銷發表會，陳其邁、立委林岱樺、多名市議員及高雄地區知名餐飲業主廚到場力挺高雄養殖業，鼓勵消費者多多採買台灣水產。

    高雄是石斑魚養殖重鎮，中國無預警禁止台灣石斑魚輸入，高市府高度重視，陳其邁說，在海外市場部分，重點區域除美國、澳洲之外，也會放在東南亞及中東國家，一方面也協助業者取得清真認證，二方面也能開拓各種國際會展或者國際通路，配合農委會開拓海外市場；國內部分，鼓勵餐廳或者生鮮漁貨市場、大賣場等，利用小包裝分裝切片，方便消費者料理。

    他表示，擴展多元國內外市場，建立冷鏈技術，協助業者有更多元的通路，務必要讓漁民在包括市場分散部分能獲得更多保障。

    中國以石斑魚驗出孔雀綠等理由打壓台灣養殖業，陳其邁為業者說，檢驗項目中重金屬、動物用藥、水質、底土、活魚都及格，安全無虞，中國如此做法很沒道理、很傷感情，也讓漁民抱怨連連，呼籲中國要遵守國際規範，畢竟從事養殖很辛苦。

    陳其邁盛讚台灣石斑魚品質最佳，批中國禁台石斑魚「很傷感情」。（記者洪臣宏攝）

    陳其邁盛讚台灣石斑魚品質最佳，批中國禁台石斑魚「很傷感情」。（記者洪臣宏攝）

    陳其邁與金帽主廚行銷台灣石斑魚。（記者李惠洲攝）

    陳其邁與金帽主廚行銷台灣石斑魚。（記者李惠洲攝）

    陳其邁為林園養殖業大力行銷。（記者李惠洲攝）

    陳其邁為林園養殖業大力行銷。（記者李惠洲攝）

    陳其邁行銷高雄水產，呼籲消費者多多購買。（記者李惠洲攝）

    陳其邁行銷高雄水產，呼籲消費者多多購買。（記者李惠洲攝）

    林園石斑魚號稱「住豪宅的石斑魚」，品質風味佳。（記者李惠洲攝）

    林園石斑魚號稱「住豪宅的石斑魚」，品質風味佳。（記者李惠洲攝）

    石斑魚料理方式多元，每道都能讓人食指大動。（記者李惠洲攝）

    石斑魚料理方式多元，每道都能讓人食指大動。（記者李惠洲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中禁台農漁產品 民進黨團：樂見反貿易霸凌聯盟倡議
    2022/06/14 11:34

    中禁台農漁產品 民進黨團：樂見反貿易霸凌聯盟倡議
    中國禁台石斑 我擬11月WTO申訴
    2022/06/14 05:30

    中國禁台石斑 我擬11月WTO申訴

    618購物節攻略 刷聯邦卡最高享18%回饋
    卡台灣石斑魚 蘇揆斥中蠻橫
    2022/06/13 05:30

    卡台灣石斑魚 蘇揆斥中蠻橫
    中國三度突襲時間點有詭！前2次趁連假 這次陳吉仲確診隔離
    2022/06/11 11:41

    中國三度突襲時間點有詭！前2次趁連假 這次陳吉仲確診隔離

    S-HMO串聯左右學習網絡 加速寶寶學習力
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播