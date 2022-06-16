陳其邁當起賣魚郎 批中國禁台灣石斑「很沒道理」

陳其邁與水產養殖業、餐飲業合力行銷高雄水產。（記者李惠洲攝）

2022/06/16 13:35

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市長陳其邁今天當起賣魚郎推銷石斑魚，針對中國片面宣布禁止台灣石斑魚輸入，陳其邁批中國違反國際貿易規範，很沒道理，很傷感情，養殖業者非常不以為然；他說，既然遇到困難大家更要團結，市政府也會幫養殖業者擴展海外市場與國內通路，尋找更多元的出路。

高雄市林園水產養殖發展協會今天舉辦產品行銷發表會，陳其邁、立委林岱樺、多名市議員及高雄地區知名餐飲業主廚到場力挺高雄養殖業，鼓勵消費者多多採買台灣水產。

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高雄是石斑魚養殖重鎮，中國無預警禁止台灣石斑魚輸入，高市府高度重視，陳其邁說，在海外市場部分，重點區域除美國、澳洲之外，也會放在東南亞及中東國家，一方面也協助業者取得清真認證，二方面也能開拓各種國際會展或者國際通路，配合農委會開拓海外市場；國內部分，鼓勵餐廳或者生鮮漁貨市場、大賣場等，利用小包裝分裝切片，方便消費者料理。

他表示，擴展多元國內外市場，建立冷鏈技術，協助業者有更多元的通路，務必要讓漁民在包括市場分散部分能獲得更多保障。

中國以石斑魚驗出孔雀綠等理由打壓台灣養殖業，陳其邁為業者說，檢驗項目中重金屬、動物用藥、水質、底土、活魚都及格，安全無虞，中國如此做法很沒道理、很傷感情，也讓漁民抱怨連連，呼籲中國要遵守國際規範，畢竟從事養殖很辛苦。

陳其邁盛讚台灣石斑魚品質最佳，批中國禁台石斑魚「很傷感情」。（記者洪臣宏攝）

陳其邁與金帽主廚行銷台灣石斑魚。（記者李惠洲攝）

陳其邁為林園養殖業大力行銷。（記者李惠洲攝）

陳其邁行銷高雄水產，呼籲消費者多多購買。（記者李惠洲攝）

林園石斑魚號稱「住豪宅的石斑魚」，品質風味佳。（記者李惠洲攝）

石斑魚料理方式多元，每道都能讓人食指大動。（記者李惠洲攝）

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