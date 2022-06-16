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    被問下一步 羅智強稱「目標放在2024年」、又說「未來心不可知」

    羅智強稱放眼2024年，卻不說破是否留在桃園選立委。（記者許倬勛攝）

    羅智強稱放眼2024年，卻不說破是否留在桃園選立委。（記者許倬勛攝）

    2022/06/16 13:19

    〔記者許倬勛／桃園報導〕前台北市議員羅智強參選桃園市長失利後，持續展開行腳之旅，今來到大溪區，羅談及未來動向，稱要目標放在2024年，但媒體追問是否要在桃市選立委？羅又打起太極，表示「未來心不可知，比起信念，職務為何不重要」，讓外界霧裡看花。

    羅智強黯然退選後，以「自由的在野者」自詡，更將行腳之旅範圍擴大至全國，所到之處藍、白營議員陪同，隨羅爭取曝光度，羅智強今天行腳至大溪，受訪始終不肯正面回應是否協助前行政院長張善政打空戰、求整合，澄清兩人關係未因選舉惡化。

    羅智強受訪提及「把目標放在2024年」，讓外界聯想行腳是為留在桃園選立委做準備，但羅卻不願講清楚未來動向，稱自己不把職務當成思考方向，申明實踐信念才是最重要的事。

    羅智強說，綠營若派出新竹市長林智堅應戰，桃園市長一役勢必膠著，但不論張善政、林智堅，甚至民眾黨的賴香伶也好，都應實際走訪桃園，拿出最好的願景說服市民，他都給予祝福。

    「我是自由在野者」羅智強說，所謂自由在野就是放下黨派成見，歷經這段時間的風風雨雨，不少人誤會他臉書提及的「成全」二字是選舉的成全，但其實是成全民主制衡的力量，呼籲所有政治工作者都應放下對職務的利益、私慾，才能找到更好的空間或定義，他非選舉不可，沉澱下來才能獲得更多，思考如何能為台灣做更多的事。

    羅智強說，民主國家在野聯合是常態，但在台灣找到在野的公約數卻很困難，若各黨不放下己見，2024年一黨獨大的局勢可能再次重演，如果大家把力量放在彼此磨耗，民主力量只會更脆弱。

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