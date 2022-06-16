韓國使節拜會柯文哲 讚台灣棒球是韓國「可敬對手」

駐台北韓國代表部代表鄭炳元（左）昨拜會台北市長柯文哲（中）、副市長黃珊珊（右）。（台北市政府提供）

2022/06/16 12:43

〔記者鄭名翔／台北報導〕駐台北韓國代表部代表鄭炳元昨拜會台北市長柯文哲並表示，疫情趨緩、韓國也開放邊境，希望台灣能早日開放，恢復台韓觀光榮景；柯文哲則提到，台韓在棒球與半導體都具有相當競爭關係，鄭炳元說，台灣棒球是韓國可敬對手，而台積電與三星集團在半導體表現傑出，彼此都是對方重要出口市場，顯示有很大合作空間。

去年底來台北履新的鄭炳元昨拜會台北市政府，受柯文哲、副市長黃珊珊、涉外事務總監周台竹熱烈歡迎；柯文哲表示，台北市近來與韓國主要城市都有密切互動，如去年曾分別與大邱以及京畿道透過視訊分享科技防疫及城市治理經驗，也與駐台北韓國代表部共同舉辦韓語演講比賽，使台北朝邁向一流國際都會的目標邁進。

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鄭炳元讚許台灣風土民情，更在台北感受台灣濃濃人情味及美麗風景，而過去疫情前韓國觀光客每年來台人數超過120萬人，台灣遊韓每年約130萬人，如今疫情趨緩，韓國已開放邊境，只要提出篩檢陰性證明即可正常入境韓國、免隔離，使得到韓國旅遊的外國觀光客暴增，也期望台灣早日開放，恢復台韓觀光榮景。

周台竹指出，北市府近兩年鼓勵各國駐台外交機構與市政府合辦文化展演活動，可享免費或優惠價格的場地費用，去年就舉辦18場；黃珊珊則表示，台北將於8月舉辦城市博覽會，歡迎鄭炳元及代表部的朋友共襄盛舉，鄭炳元熱情允諾參加外，也計劃於11月在台北舉辦韓服時尚活動。

柯文哲還提到，台韓在運動及產業有相當的競爭關係，棒球及半導體即是明顯例子；鄭炳元則説，台灣棒球是韓國可敬對手，而台積電和三星集團在全球半導體產業供應鏈上表現都非常傑出，彼此都是對方相當重要的出口市場，顯示雙方有非常大的合作空間。

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