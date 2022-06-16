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    首頁　>　政治

    徐巧芯爆網軍案、黃珊珊挨批行政不中立 柯P不答碎念「事情這麼多」

    台北市長柯文哲出席教會社福合作擴大方案活動。（台北市政府提供）

    台北市長柯文哲出席教會社福合作擴大方案活動。（台北市政府提供）

    2022/06/16 12:26

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲今早出席台北市政府與教會擴大社福合作方案的活動，在場等候的媒體追問北市議員徐巧芯爆出新的網軍、北市副市長黃珊珊輔選民眾黨北市議員參選人遭批行政不中立等時事，柯文哲全程未回答，僅碎念說「每天事情這麼多」，最後仍是一語不答只參加活動。

    TVBS信望愛永續基金會及基督教文化交流協會去年舉辦「攜手愛無限」公益活動，資助實物兌換券、捐贈物品，有北市1萬2千戶低收入戶受惠，今年各教會及交流會擴大服務，再增加中低收入戶共有2萬2千家戶列為資助對象，柯文哲今親自頒發感謝狀，以行動表達市政府的感謝。

    由於柯文哲出席該活動並未安排聯訪，媒體只能緊跟柯的身旁追問，媒體問徐巧芯爆帳號bryant780417多次在上班時間，利用市府的IP發政治性推文，有許多不堪入目內容，市府是否要追查？柯未出聲作答，還反問說「下午沒有記者會嗎？」

    媒體再問北市議員王欣儀等人昨在議會爆料，黃珊珊假日帶民眾黨北市議員參選人黃瀞瑩、陳思宇到市場跑行程，痛批黃違反行政中立，柯文哲對此仍舊一發不語，口中碎念說「每天事情這麼多」，然後走進會場參加活動，未再回應媒體。

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