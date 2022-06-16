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    黃珊珊帶民眾黨選將拜票挨批 蔣萬安：應該說明清楚

    蔣萬安今天表示，外界質疑黃珊珊已非第一次，呼籲黃對質疑正面面對、說明清楚。（記者蔡思培攝）

    蔣萬安今天表示，外界質疑黃珊珊已非第一次，呼籲黃對質疑正面面對、說明清楚。（記者蔡思培攝）

    2022/06/16 11:33

    〔記者蔡思培／台北報導〕2022台北市長選舉將在年底登場，目前各陣營僅國民黨已提名立委蔣萬安參選，但台北市副市長黃珊珊也開始帶著民眾黨市議員參選人掃街拜票，被質疑黨政不分。蔣萬安今天表示，外界質疑黃已非第一次，呼籲黃對質疑正面面對、說清楚。

    指南宮今天上午舉辦「指南宮慶祝孚佑帝君成道1142周年紀念三獻大典」，不僅總統蔡英文、前總統馬英九出席，蔣萬安、黃珊珊兩人也出席。蔣萬安會後也接受媒體聯訪，對於民進黨認為沒有話題、沒有議題，在選舉上沒有政治紅利，蔣表示，這種不具名經常性放話，未來會層出不窮、多如牛毛，他都不在意。

    媒體也詢問，黃珊珊近來帶民眾黨人員跑公務行程，被質疑拉拔小雞。蔣萬安表示，外界質疑與批評已非第一次，希望黃珊珊對於質疑正面面對、說明清楚。

    蔣萬安今天出席活動時也與馬英九互動熱絡，蔣萬安表示，馬一直對他非常關心與照護，他被國民黨提名後，第一個就是拜訪馬談論其擔任台北市長時任內推動的政策，馬也細數當時所遇到的困難以及如何克服，馬還送了《沉默的魄力》一書給他，其中有很多詳細敘述。蔣表示，他一直很謝謝馬市長任內的建設，也很感謝馬對他的提點與建議。

    對於外界關心發言人團隊何時確定，蔣萬安表示，這兩天會陸續把人事安排好，也會適時與大家報告。

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