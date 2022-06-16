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    新竹市長「四腳督」少一腳？ 時力邱顯智：專注立委本務

    時代力量立委邱顯智今回應參選新竹市長相關議題。（時代力量提供）

    時代力量立委邱顯智今回應參選新竹市長相關議題。（時代力量提供）

    2022/06/16 11:39

    〔記者楊丞彧／台北報導〕繼四月下旬提名苗栗縣議員宋國鼎參選苗栗縣長後，時代力量昨（15日）宣布提名基隆市議員陳薇仲參選基隆市長、屏東縣黨部主委詹智鈞醫師參選屏東縣長，並表示可能還將有下一波縣市長提名。先前傳出考慮參選新竹市長的立委邱顯智今受訪則說，他作為新竹市黨部主委，優先工作還是替時力找到適合的市長人選，他自己則朝專注在立委的本務上。

    新竹市長選戰撲朔迷離，民進黨、國民黨人選尚未正式公布；民眾黨立委高虹安雖呼聲高，與黨籍市議員參選人看板也高掛新竹火車站前廣場醒目位置，但也未正式宣佈其動向。時代力量部分，立委邱顯智也被認為是可能的人選之一，外界也高度關注。

    邱顯智今受訪時回應，他作為時代力量新竹市黨部主委，優先工作是替黨找到適合的市長人選。另一方面，他身為立委，也應專注在本務工作上。至於市長人選部分，黨中央提名小組也會徵詢相關的人選，他本身比較朝專注在立委本務工作的這個方向，因為每天要處理的事情真的相當地多。

    邱顯智也透露，針對新竹市長人選的部分，時代力量還是朝著會推派參選人的方向前進，日前有徵詢過幾位大學校長過，也包括在新竹市的大學校長在內，以及幾位可能的潛在人選，但目前都還在評估當中。

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