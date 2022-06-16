聲援台南石斑魚 黃偉哲：中國勿以政治化手段打壓台灣農漁特產品

百大青農郭俊瑋以生態養殖石斑魚。（記者楊金城攝）

2022/06/16 11:22

〔記者楊金城／台南報導〕中國以政治化方式暫停台灣石斑魚輸入中國，台南市長黃偉哲今天（16日）由農業局長李建裕陪同，前往學甲區石斑魚養殖場表達聲援和鼓勵，黃偉哲親自拌餌料、餵食，購買龍膽石斑魚片。

這處石斑魚養殖場是返鄉青農郭俊瑋打拚的基地，養殖、初級加工、行銷一手包，獲選百大青農，黃偉哲特地前往鼓勵；他表示，台灣石斑魚是優質且有產銷履歷的，不論是養殖、離池到運銷都「有跡可尋」，如果有特定單一個案，應該針對個案處理，而非以偏概全暫停所有台灣石斑魚銷往中國。

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黃偉哲強調台灣優質的農漁產品不容遭政治化、污名化打壓，中國不應用政治因素打壓台灣石斑魚產業，呼籲政府要堅持立場，為台灣石斑魚正名並拓展外銷。

黃偉哲也說南市府將配合農委會輔導因應措施，針對台南石斑魚，執行提升水產的安全與品質，調節上市產量、強化內銷行銷活動及加強海外通路拓銷等措施，期能穩定石斑魚產銷平衡。

郭俊瑋以生態養殖方式，在室內養殖及室外魚塭約1公頃養殖面積，進行石斑魚苗及成魚養殖。堅持不使用任何藥物，自行調配餌料投餵，並利用工作魚、蝦及貝類，達到生態平衡，讓養殖石斑魚頭好壯壯。他的魚取得「產銷履歷」提供品質保證。

郭俊瑋說，未來持續執行未上市水產品產地監測，確保水產安全，市府同時輔導養殖水產申請產銷履歷，提升養殖石斑的品質，才能做出市場區隔，持續銷售，提供消費者更多安全健康水產。提升自身水產品的安全與品質，就是最好的因應作為。

台南市長黃偉哲（右2）前往學甲區石斑魚養殖場表達聲援和鼓勵，餵食龍膽石斑魚。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲（前右2）、農業局長李建裕（前左2）等人為龍膽石斑魚片行銷。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲（左）為台南石斑魚表達聲援，肯定青農郭俊瑋（右）生態養殖龍膽石斑。（記者楊金城攝）

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