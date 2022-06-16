林智堅選定桃園市長？ 時力議員：新竹市民希望他做好做滿

時代力量新竹市議員表示，市民仍期待林智堅能做好做滿。左起為新竹市議員林彥甫、廖子齊、蔡蕙婷以及立委邱顯智。（記者楊丞彧攝）

2022/06/16 11:33

〔記者楊丞彧／台北報導〕民進黨桃園市長提名工作持續推進，據報導，選對會預計本週六下午開會討論，只要形成結論，最快下週三就會在中執會通過提名；積極爭取的前立委鄭寶清對媒體說「應該就是林智堅了」。對此，新竹市議員廖子齊今（16日）回應媒體詢問指出，多數民意仍希望新竹市長林智堅應做好做滿，必須先將新竹市政問題處理好了之後再離開。

時代力量今召開記者會，會後媒體關注林智堅未來選舉動向，廖子齊表示，大家都還有印象，林智堅前一波曾提出大新竹合併升格的議題，引起輿論譁然，也帶動許多的討論；沒想到，現在他又有新招。其實，地方上早已風聲早已傳遍，大家也都不意外，到最後一定又是說他要出來承擔。

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廖子齊指出，對新竹市民而言，前陣子有民調就顯示，多數市民仍希望林智堅市長任期應做好做滿，畢竟過去林智堅在自己的Instagram上面都在倒數自己的任期，大家也期待他能完整擘劃新竹市政願景。對於市長這樣的決定，她只能表示遺憾，希望林智堅至少應先解決新竹市政問題之後再走。

不過，記者查證林智堅Instagram，發現最後一則倒數市長的任期為4月11日霞喀羅古道之貼文，林智堅寫下「山。美。#霞客羅古道#258」，之後貼文則再也沒有倒數任期剩餘天數。

立委邱顯智今受訪時也說，林智堅拋出大新竹縣市合併，只是在為自己找出路，而受到台灣民意的反對。而現在林可能要選桃園市長，並且還傳出指定接班人，這些都是政治上的操作，他自己也一再強調反對因人設事的作法。新竹市每天仍有大小市政問題待處理，而林智堅任期還有約半年，應該構思如何照顧好新竹市民的生命、健康、福祉。

邱顯智強調，無論是新竹市民或是全國民眾，其實大家的眼睛都是雪亮的，大家都在看，誰是真心為這塊土地付出，這才是最重要的事。

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