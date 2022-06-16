為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    林智堅選定桃園市長？ 時力議員：新竹市民希望他做好做滿

    時代力量新竹市議員表示，市民仍期待林智堅能做好做滿。左起為新竹市議員林彥甫、廖子齊、蔡蕙婷以及立委邱顯智。（記者楊丞彧攝）

    時代力量新竹市議員表示，市民仍期待林智堅能做好做滿。左起為新竹市議員林彥甫、廖子齊、蔡蕙婷以及立委邱顯智。（記者楊丞彧攝）

    2022/06/16 11:33

    〔記者楊丞彧／台北報導〕民進黨桃園市長提名工作持續推進，據報導，選對會預計本週六下午開會討論，只要形成結論，最快下週三就會在中執會通過提名；積極爭取的前立委鄭寶清對媒體說「應該就是林智堅了」。對此，新竹市議員廖子齊今（16日）回應媒體詢問指出，多數民意仍希望新竹市長林智堅應做好做滿，必須先將新竹市政問題處理好了之後再離開。

    時代力量今召開記者會，會後媒體關注林智堅未來選舉動向，廖子齊表示，大家都還有印象，林智堅前一波曾提出大新竹合併升格的議題，引起輿論譁然，也帶動許多的討論；沒想到，現在他又有新招。其實，地方上早已風聲早已傳遍，大家也都不意外，到最後一定又是說他要出來承擔。

    廖子齊指出，對新竹市民而言，前陣子有民調就顯示，多數市民仍希望林智堅市長任期應做好做滿，畢竟過去林智堅在自己的Instagram上面都在倒數自己的任期，大家也期待他能完整擘劃新竹市政願景。對於市長這樣的決定，她只能表示遺憾，希望林智堅至少應先解決新竹市政問題之後再走。

    不過，記者查證林智堅Instagram，發現最後一則倒數市長的任期為4月11日霞喀羅古道之貼文，林智堅寫下「山。美。#霞客羅古道#258」，之後貼文則再也沒有倒數任期剩餘天數。

    立委邱顯智今受訪時也說，林智堅拋出大新竹縣市合併，只是在為自己找出路，而受到台灣民意的反對。而現在林可能要選桃園市長，並且還傳出指定接班人，這些都是政治上的操作，他自己也一再強調反對因人設事的作法。新竹市每天仍有大小市政問題待處理，而林智堅任期還有約半年，應該構思如何照顧好新竹市民的生命、健康、福祉。

    邱顯智強調，無論是新竹市民或是全國民眾，其實大家的眼睛都是雪亮的，大家都在看，誰是真心為這塊土地付出，這才是最重要的事。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民進黨桃市長人選 最快下週三提名
    2022/06/16 05:30

    民進黨桃市長人選 最快下週三提名
    遭批空降、無參賽權？桃園市長選戰耳語多 林智堅幕僚這樣說
    2022/06/15 19:48

    遭批空降、無參賽權？桃園市長選戰耳語多 林智堅幕僚這樣說

    小腿痠麻、浮腫？打造腿模這招有解
    網路民調林智堅合體鄭文燦「險勝」 張善政：到底誰在選桃市長？
    2022/06/15 14:54

    網路民調林智堅合體鄭文燦「險勝」 張善政：到底誰在選桃市長？
    桃園市長民調曝光！ 鄭文燦林智堅聯手效果佳 險勝對手張善政
    2022/06/14 17:03

    桃園市長民調曝光！ 鄭文燦林智堅聯手效果佳 險勝對手張善政

    S-HMO串聯左右學習網絡 加速寶寶學習力
    林智堅戶籍遷南桃園？ 幕僚︰絕無此事、更不會帶職參選
    2022/06/08 20:40

    林智堅戶籍遷南桃園？ 幕僚︰絕無此事、更不會帶職參選
    不滿林智堅對接班人選意見多？ 柯建銘：不要亂講
    2022/06/08 14:21

    不滿林智堅對接班人選意見多？ 柯建銘：不要亂講
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播