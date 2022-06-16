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    「港版國安法」黑手伸入台蘋 陸委會：經營權變更須遵守法規

    陸委會強調，《台灣蘋果新聞網》是港資在台分公司，其經營權之變更，必須遵守我國法規。（資料照）

    陸委會強調，《台灣蘋果新聞網》是港資在台分公司，其經營權之變更，必須遵守我國法規。（資料照）

    2022/06/16 07:10

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣《蘋果新聞網》出售案，傳由香港商人黃浩與17Live共同創辦人潘杰賢共同收購，遭外界質疑有中資入主疑慮。國安單位更查出，黃浩派其分身、香港《都市日報》社長李永康以「港蘋台灣分公司顧問」身分來台，進入台蘋主導結清及大量解僱員工，形同港府黑手伸入台灣媒體，變相執行「港版國安法」；對此，陸委會強調，《台灣蘋果新聞網》是港資在台分公司，其經營權之變更，必須遵守我國法規。

    陸委會表示，「港版國安法」實施以來，相關方面大舉引用該法拘捕香港民主、社會人士，並持續侵害港人在新聞、言論、出版等各領域之自由權利，此種罔顧人民權利之作為，不僅已引起國際社會嚴重關切並譴責，更不見容於香港內外民意。

    陸委會指出，《台灣蘋果新聞網》是港資在台分公司，其經營權之變更，必須遵守我國法規。然而，該公司迄今不公布新買家，昨日香港壹傳媒又否認台蘋出售一事。背後到底是何企圖，建議媒體朋友們應該深入挖掘探究；相關部會也將密切注意此項交易架構。

    陸委會強調，對於各界擔憂，《台灣蘋果新聞網》易主後，過去累積的新聞資料庫、員工個資等恐遭不當利用，以及未來媒體本身可能遭染紅，成為台灣的國安風險。對於各界種種疑慮，相關方面亦應有所說明；政府相關部門也會採取必要的作為，避免國家安全及國人利益受到傷害。

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