立陶宛斷俄能源依賴、抗中經濟脅迫 聶琉嫻娜：民主團結展現經濟韌性

立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（中）訪問團於外交部舉行記者會。（記者塗建榮攝）

2022/06/15 18:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕立陶宛經濟暨創新部政次聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）今天表示，中國全面禁止立陶宛產品使國內產業痛苦，但損失並非無法填補。立陶宛政府的政策是多元化發展、和理念相近夥伴增加貿易，既然能源可以做到，貿易也是同樣道理。她也提到，立陶宛是歐盟、北約成員，歐盟已經在WTO提訴，也正推動反經濟脅迫法案，「唯有民主、守法、守信與團結，才能更具經濟韌性」。

立陶宛去年8月同意我國在立陶宛首都開設「台灣代表處」，激怒中國向立陶宛施以經濟報復和外交降級，不過立陶宛仍未更改決定，我駐處去年11月正式掛牌運作，立陶宛經濟部也規畫在今年9月開設駐台辦事處。

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立陶宛經濟暨創新部政次聶琉嫻娜12日率官員及科技企業領袖一行10人抵台訪問，今天離台前舉行記者會。媒體問及立陶宛遭受中國經濟脅迫，如何應對？聶琉嫻娜說明，立陶宛原先對中國出口是2.4億歐元，整體出口總額是330億歐元，但激怒中國後，對中國貿易不是減少就是終止，今年第1季的對中出口幾近於零，使得立陶宛國內產業相當痛苦。

聶琉嫻娜進一步說，但與330億歐元的總額相比，2.4億歐元損失並非無法替代，立陶宛政府的政策是多元化經營，方式不外乎與台灣、印太地區等值得信賴的夥伴增加貿易。事實上，為了斷開對俄羅斯的能源依賴，立陶宛已自5月22日正式停止進口俄羅斯石油、天然氣及電力，她舉此例說，「能源可以多元化經營，貿易也是一樣的道理」。

聶琉嫻娜指出，立陶宛是獨立國家、同時也是歐盟和北約成員，「我們不會獨自面對」。歐盟是5億人口的單一市場，且立陶宛國內也有美、德、丹麥、瑞典、挪威等外資，當中國向立陶宛施壓，歐盟也會有所反應。歐盟以一個月的時間取證並調查分析，交付世界貿易組織（WTO）提訴，也已獲受理。此外，歐盟也正推動「反經濟脅迫規則草案」，以保護歐盟及其成員國免於遭受第三國的經濟脅迫。

聶琉嫻娜強調，如果觀察美國、歐盟等重要官員發言，能看到立陶宛已獲得支持，立陶宛自身也明白要展現經濟韌性。這些事情既然會發生在立陶宛，之後也可能發生在其他國家，「唯有民主、守法、守信與團結，才能更具經濟韌性」。

關於台灣與立陶宛的經貿合作，聶琉嫻娜提到，此次訪問雙方討論合作的優先領域，達成共識並設定積極目標，希望明年能夠宣布很好的成果。關於台灣設立的中東歐投資基金，該基金管理人正在立陶宛當地遴選融資專案對象，她能透露的是，第一個獲得遴選的是與雷射技術相關企業。

媒體也問聶琉嫻娜對於中國近日禁止台灣石斑魚輸入的看法。她提到，中國已經全面禁止立陶宛產品進口，很少看到有國家如此特定針對作為，不難看出獨裁國家施壓作為是無論遠近的。她提到台灣被禁止的魚和水果，訪團這次來都有機會吃到，「口味很好」。她強調，專制國家給予的利多通常帶有風險，商業行為背後有政治考量，因此，理念相近國家必須團結因應。

聶琉嫻娜最後也表示，台立之間除了產業發展外，也應發展人民與人民間的交流，此她誠摯邀請台灣民眾未來前往立陶宛觀光，「眼見為憑，歡迎大家親自來認識立陶宛！」

立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（左）說，「唯有民主、守法、守信與團結，才能更具經濟韌性」。（記者塗建榮攝）

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