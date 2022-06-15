台北市府「網軍們」的局長都是民眾黨 陳智菡：皆守行政中立

台北市政府發言人陳智菡表示，三位局長皆盡力遵守行政中立，黨籍只能代表他們對政黨價值的認同。（陳智菡提供）

2022/06/15 18:04

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難怪柯文哲不查？議員爆北市府有網軍 局長「湊巧」都具民眾黨籍

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府「網軍」疑雲，風波延燒至今仍未平息，台北市議員簡舒培再爆，目前查出4名市府公務員於網路發文帶風向，各自所屬的局長竟都具民眾黨黨籍，包含產發局長林崇傑、觀傳局長劉奕霆、交通局長陳學台，質疑是「黨籍」局長有「特別任務」；台北市政府發言人陳智菡表示，3位局長皆盡力遵守行政中立，黨籍只能代表他們對政黨價值的認同，不應黨派立場不同而隨意指控他人，這是基本的國民素養。

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陳智菡表示，議員的說法似乎是影射有黨籍者必然不中立、必然會因為政黨利益犧牲國家利益，甚至必然因此具有犯罪動機，議員必須明白憲法賦予的公民權，那就是國民無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等。

陳智菡認為，不應只是因為黨派立場不同而隨意指控他人可能犯罪或指使犯罪行為，這應該是基本的國民素養。

劉奕霆則回應，加入政黨是每個公民的權利，他的黨籍跟同仁上班的行為沒有絕對關係，同仁有不適任的地方就依規定懲處，當長官的也要讓同仁知道，若有不適當的行為仍必須處理。

林崇傑表示，都是沒有的事，不予回應。

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