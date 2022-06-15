為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    高市民進黨立委辦左營交通考察 綠營僅1議員出席、藍營4人全到

    民進黨高雄立委主辦交通考察，國民黨左楠區議員陳麗珍（左二起）、李雅芬、李眉蓁、陳玫娟全出席。（記者洪定宏攝）

    民進黨高雄立委主辦交通考察，國民黨左楠區議員陳麗珍（左二起）、李雅芬、李眉蓁、陳玫娟全出席。（記者洪定宏攝）

    2022/06/15 18:27

    〔記者洪定宏／高雄報導〕民進黨立委許智傑及劉世芳主辦立法院交通委員會考察行程，今天下午在高雄市左營區的鐵道局南工處，討論高雄捷運紫線等議題，但民進黨左營及楠梓選區的議員，僅李雅慧出席，國民黨現任4位議員反而全出席，成為媒體目光焦點。

    另外，由於劉世芳曾任高市副市長，交通部長王國材曾任高市交通局長，跟代表高市府出席的秘書長郭添貴、交通局長張淑娟、捷運副局長吳嘉昌共事過，乍看猶如市政會議，特別是考察會議由劉世芳主持，王國材尚未發言，她就說要下結論，還好及時發現，先讓王國材說明。

    王國材表示，看到這樣的場景，讓他備感壓力，尤其他擔任交通局長期間，國民黨籍議員陳麗珍、李眉蓁、陳玫娟都曾質詢他，所幸這次很客氣。

    高雄市議員第四選區（左營區及楠梓區）現有8位議員，分別是國民黨陳麗珍、李眉蓁、陳玫娟、李雅芬4人；民進黨李雅慧、李柏毅、黃文志3人；無黨籍陳善慧1人。

    此外，許智傑及劉世芳今天安排3場高雄交通考察行程，並通知媒體採訪，最後一站在鐵道局南工處會議室，但鐵道局的書面資料，工作人員聲稱要請示局長伍勝園同意後，才要給媒體，媒體當場向許智傑反映，工作人員才發放。

    因為有左營區及楠梓區多位里長到場關心高雄捷運紫線、楠梓橋科鐵路立體化及高鐵南延屏東等議題，鐵道局事先沒有妥善掌握人數，愈來愈多人進入二樓第一會議室，原本的座椅不足，才又臨時搬運增加。

    交通部鐵道局南部工程處位於高雄市左營區站前路7號，媒體抵達時，工作人員正好在發放書面資料，但媒體索取卻遭拒，聲稱必須請示鐵道局長同意後才能給。

    因為考察行程由許智傑通知，媒體向走進會議室的許智傑反映，工作人員隨即發放。

    立法院交通委員會考察會議由劉世芳（右二）主持，她曾任高市副市長，部分出席的中央與地方官員和她共事過，乍看很像高雄市政會議。（記者洪定宏攝）

    立法院交通委員會考察會議由劉世芳（右二）主持，她曾任高市副市長，部分出席的中央與地方官員和她共事過，乍看很像高雄市政會議。（記者洪定宏攝）

    媒體索取書面資料，竟要交通部鐵道局長同意。（記者洪定宏攝）

    媒體索取書面資料，竟要交通部鐵道局長同意。（記者洪定宏攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    王國材南下視察 鳳山火車站開發大樓拚明年底完工
    2022/06/15 13:18

    王國材南下視察 鳳山火車站開發大樓拚明年底完工
    高市自行車交通事故居六都之冠！議員：校園單車宣導不夠
    2021/10/28 11:00

    高市自行車交通事故居六都之冠！議員：校園單車宣導不夠

    控制血糖不簡單？糖友們趕快看過來
    高市議員參選人林智鴻、李雅慧宣示打造高雄河川品牌
    2018/04/14 18:32

    高市議員參選人林智鴻、李雅慧宣示打造高雄河川品牌

    寶雅換購一折起 德國餐具升級居家質感
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播