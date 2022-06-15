高市民進黨立委辦左營交通考察 綠營僅1議員出席、藍營4人全到

民進黨高雄立委主辦交通考察，國民黨左楠區議員陳麗珍（左二起）、李雅芬、李眉蓁、陳玫娟全出席。（記者洪定宏攝）

2022/06/15 18:27

〔記者洪定宏／高雄報導〕民進黨立委許智傑及劉世芳主辦立法院交通委員會考察行程，今天下午在高雄市左營區的鐵道局南工處，討論高雄捷運紫線等議題，但民進黨左營及楠梓選區的議員，僅李雅慧出席，國民黨現任4位議員反而全出席，成為媒體目光焦點。

另外，由於劉世芳曾任高市副市長，交通部長王國材曾任高市交通局長，跟代表高市府出席的秘書長郭添貴、交通局長張淑娟、捷運副局長吳嘉昌共事過，乍看猶如市政會議，特別是考察會議由劉世芳主持，王國材尚未發言，她就說要下結論，還好及時發現，先讓王國材說明。

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王國材表示，看到這樣的場景，讓他備感壓力，尤其他擔任交通局長期間，國民黨籍議員陳麗珍、李眉蓁、陳玫娟都曾質詢他，所幸這次很客氣。

高雄市議員第四選區（左營區及楠梓區）現有8位議員，分別是國民黨陳麗珍、李眉蓁、陳玫娟、李雅芬4人；民進黨李雅慧、李柏毅、黃文志3人；無黨籍陳善慧1人。

此外，許智傑及劉世芳今天安排3場高雄交通考察行程，並通知媒體採訪，最後一站在鐵道局南工處會議室，但鐵道局的書面資料，工作人員聲稱要請示局長伍勝園同意後，才要給媒體，媒體當場向許智傑反映，工作人員才發放。

因為有左營區及楠梓區多位里長到場關心高雄捷運紫線、楠梓橋科鐵路立體化及高鐵南延屏東等議題，鐵道局事先沒有妥善掌握人數，愈來愈多人進入二樓第一會議室，原本的座椅不足，才又臨時搬運增加。

交通部鐵道局南部工程處位於高雄市左營區站前路7號，媒體抵達時，工作人員正好在發放書面資料，但媒體索取卻遭拒，聲稱必須請示鐵道局長同意後才能給。

因為考察行程由許智傑通知，媒體向走進會議室的許智傑反映，工作人員隨即發放。

立法院交通委員會考察會議由劉世芳（右二）主持，她曾任高市副市長，部分出席的中央與地方官員和她共事過，乍看很像高雄市政會議。（記者洪定宏攝）

媒體索取書面資料，竟要交通部鐵道局長同意。（記者洪定宏攝）

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