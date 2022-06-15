「介殼蟲消毒水」對上「扮豬吃老虎」 黃偉哲、謝龍介隔空交火

南市議員呂維胤（左）今天質詢，送市長黃偉哲（右）一瓶「抗龍介消毒水」，以對抗「抹黑之毒」。（記者蔡文居攝）

2022/06/15 16:47

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員呂維胤今天在質詢時，送給市長黃偉哲一瓶「抗龍介消毒水」，以協助對抗「抹黑之毒」。事後，黃偉哲受訪時，將「抗龍介消毒水」說成「去介殼蟲消毒水，還說這就當作是幽默。國民黨市長參選人謝龍介則不以為然，指黃偉哲是「扮豬吃老虎」，這瓶消毒水應該用來把市府的小內閣擦拭乾淨。

民進黨議員呂維胤今天總質詢表示，為力拚年底大選，謝龍介持續操作他慣用的抹黑、造謠手法，沒有成為他自詡的政治龍捲風，反倒成了不擇手段的「放毒風」。他除了提醒各局處要多加注意惡意指控外，今天也特別贈送黃偉哲一瓶「抗龍介消毒水」，協助市長一同對抗「惡意放毒」，還給民眾一個乾淨、民主的選舉。

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對於議員的動作，謝龍介說，選舉動作，他不予回應。

不過，在總質詢結束後，黃偉哲受訪表示，「這個所謂的『去介殼蟲消毒水』就當作是幽默啦！反正政治的攻防，在選舉期間是屢見不鮮。不過，我們還是必須要做好防疫，這是市府的一個目標，至於政治上，就讓不同意見的好朋友，各抒己見吧！」

對於黃偉哲的說法，謝龍介酸說，「黃市長，很高明，扮豬吃老虎。」「如果市長這麼關心介殼蟲，你有沒有關心我們這些果農，這些鳳梨農？」「他們的鳳梨不能外銷，所以這一瓶消毒水轉移焦點，不會改變你這個骯髒的內閣藏污納垢，這瓶消毒水應該把你的小內閣擦拭乾淨。」

市長黃偉哲將「抗龍介消毒水」說成「去介殼蟲消毒水。謝龍介不以為然說，「黃市長，很高明，扮豬吃老虎。」（記者蔡文居攝）

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