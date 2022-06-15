制服不得強迫繡姓名 王婉諭：教育部回覆最快下學年度起實施

王婉諭今（15）日在臉書上透露，她已成功爭取，從下學年度起，全國各級學校不得強制學生於制服上繡名字。她強調，對於曾因為制服上的個資而被騷擾、肉搜的人來說，相信這樣的改變非常重要。示意圖。（資料照）

2022/06/15 15:14

〔記者楊丞彧／台北報導〕今年3月時，時代力量立委王婉諭曾在立院質詢中要求，為保護學生隱私，保障人身安全，教育部應該要求校方修改目前要求學生於制服上繡姓名的規定。王婉諭今（15）日在臉書上透露，她已成功爭取，從下學年度起，全國各級學校不得強制學生於制服上繡名字。她強調，對於曾因為制服上的個資而被騷擾、肉搜的人來說，相信這樣的改變非常重要。

王婉諭表示，今年3月時她曾質詢相關議題；近日，她終於收到教育部的回函表示，經過5月時邀集各方團體召開的研商會議達成共識，「是否規定學生須於校服上繡姓名乙節，應尊重學生個人意願，不得強制且不應有性別差異」。同時，教育部也提到，未來將函請各校，於111學年度開始之前，循校園民主程序蒐整學生、教師、家長等相關代表意見後，召開服裝儀容委員會討論學校校服繡姓名事宜，並送校務會議通過。

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王婉諭說明，經與教育部確認後，也釐清了這代表著，從下一個學年度起，各校應該要透過民主程序修正現有服儀規範，並且以不違反研商會議結論為原則，意為今年9月開始，學校要修正規定，不應強制學生於制服上繡名字。

王婉諭說，感謝教育部積極的回應，或許對於許多人來說這是一個小事情，但對於曾因為制服上的個資而被騷擾、肉搜的人來說，相信這樣的改變是非常重要。

王婉諭提到，根據先前教育部的盤點資料，國高中還有近五成的學校需要繡名字。因此，未來她也會持續關注各校的修正情形。假設下學期結束前校內仍有類似規定，也歡迎同學們回報。

王婉諭強調，考量到學生識別對於校安考量仍有必要，因此教育部在研商結論中也有提及「繡學號」仍可扮演替代角色，這是各方都能接受的方法。而隨著時代的改變，過去校園中許多僵化、陳舊的規範，本就應該因應修正，這不僅涉及到學生權益，更有助於校園安全的維護，也才是教育現場不斷進步的象徵。

時代力量立委王婉諭今天表示，她已成功爭取，從下學年度起，全國各級學校不得強制學生於制服上繡名字。（取自立委王婉諭臉書）

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