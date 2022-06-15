指揮中心每天報確診數 費鴻泰︰應做「再確診」分析

國民黨立委費鴻泰。（資料照）

2022/06/15 15:23

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委費鴻泰今天表示，指揮中心目前每天公布統計數據只報告每天確診病例數，每天公布這些例行數字，對人民防疫的衛健知識沒有幫助，應儘快提出「再確診」案例分析報告，以告知民眾確診後是否可以自己產生抗體而不會再確診。

費鴻泰今在臉書發文表示，統計的精神是「數字會說話」。數字的本身如果不加以分析和推論，數字當然不能說話。必須運用統計的方法和技術，從分析對象的表象做抽絲剝繭的處理，才能挖掘出事實真象。

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費鴻泰說，他每天到選區為民作報稅諮詢服務，和地方鄉親討論防疫議題，大家都對指揮中心所謂「超前佈署」很有意見。目前指揮中心每天公布的統計數據只是報告每天確診病例數，加上區分是本土與境外移入，以及確診個案中新增死亡案例數。

費鴻泰認為，每天公布這些例行數字，對人民防疫的衛健知識沒有幫助，指揮中心應該儘快提出「再確診」案例分析報告，以告知民眾確診後是否可以自己產生抗體而不會再確診。

費鴻泰指出，相關分析是研究現象之間是否存在某種依存關係，並對具體有依存關係的現象探討其相關方向以及相關程度。指揮中心應以二次確診者為觀察對象，探索二次確診的相關因素，藉此找出二次確診者的染疫病毒株與重複確診之間是否有顯著相關。再者，指揮中心可進一步分析再次確診與前一次確診的相隔時間，並且比較每次確診的染疫病毒差異。

由於國內病毒株計有Alpha、Beta、Gamma、Delta及Omicron等，費鴻泰呼籲，指揮中心應做二次確診者案例分析研究。登記第一次與第二次的病毒株，進而探討染疫病毒株與二次確診的相關性；藉以分析感染不同病毒株，與二次確診的相關性及影響性，也可檢視其他可能因素，包含性別、年齡、疫苗施打與否等項目，提供民眾初次確診康復後，自我防疫的參考。

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