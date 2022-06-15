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    PTT使用人數大幅降低？ 四叉貓PO出真實數據

    四叉貓PO出《Record》版最近4天的數據。（圖擷取自劉宇臉書）

    四叉貓PO出《Record》版最近4天的數據。（圖擷取自劉宇臉書）

    2022/06/15 16:01

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府與新北市政府接連爆出公務人員上班時間，在網路論壇《PTT》推發文帶風向，許多員工被揪出真實身分而被懲處，有些網友討論PTT上站人數有大幅降低，PTT網紅名人「四叉貓」（劉宇）對此PO文表示，他翻閱最近4天的記錄，人數其實沒有特別變少。

    劉宇在臉書PO文表示，他看到這幾天有人說PTT的使用人數大幅降低，但從記錄PTT個別時段的使用者登入次數《Record》版最近4天的數據來看，再跟去年與前年的同期比較，人數並沒有特別變少，他也PO出這幾天《八卦版》的發文總量，6/10（五）：1773篇、6/11（六）：1521篇、6/12（日）：1588篇、6/13（一）：1638篇、6/14（二）：1703篇，指出真的沒啥太大改變。

    劉宇日前在臉書PO文表示「新北市府的網路封PTT了」，並問「台北市政府要跟上嗎？」新北市研考會指出，除了基於資安考量，市府公務網路原本就會定期檢討各種社交軟體及社群網站的安全問題，進行滾動式調整。並指公民營單位都一樣，這是正常網管作為，只要是非上班使用必要的網站，都會檢討或封鎖，強調封鎖對象絕對沒有針對性，除了兼顧資安，也可避免珍貴頻寬資源被浪費。

    新北市長侯友宜昨日出席警察節慶祝活動，被記者提問對於新北市政府封鎖PTT一事，他表示「我尊重業務單位」。

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