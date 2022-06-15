北市網軍案 黃珊珊︰台灣已成文字獄 不再讓基層公務員備詢

針對北市府網軍爭議，北市副市長黃珊珊今表示，「台灣已變成文字獄」，未來北市府將不再讓第一線基層公務員到議會備詢。（《POP搶先爆》提供）

2022/06/15 15:35

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市議會日前以專案報吿監督台北市政府調查網軍疑雲進度，北市議員苗博雅要求交通局科長林育生朗讀其於PTT上留言，令市長柯文哲暴怒痛批，北市副市長黃珊珊今也嗆，「台灣已變成文字獄」，未來北市府將不再讓第一線基層公務員到議會備詢，無論議會有無意見，市府將優先保護公務員。

黃珊珊今接受廣播節目《POP搶先爆》專訪時表示，自己曾任6屆議員，少見讓第一線公務員站上質詢台，議會倫理內規都會透過協商處理，而議員雖可質詢公務員執行公務問題，但不該對言論審查，若其發言內容有犯罪、傷害到別人，可提告而非全民公審。

請繼續往下閱讀...

黃珊珊痛斥，「台灣已變成文字獄」，昨與市長柯文哲討論後，也向議長陳錦祥建議應建立內規，而未來北市府將不再讓第一線公務員到議會備詢，無論其他議員有無不同意見，北市府將優先保護公務員。

至於議會專案報告決議包括擴大調查、追查動機等，黃珊珊認為，此對北市府無百分百拘束力，若有窒礙難行處就會告知做不到，尤其調查動機「就是思想審查」，北市府不可以做、也不會做．並強調若公務員也是公民，上網會被秋後算賬，將喪失言論自由。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法